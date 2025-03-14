Україна втратила ще одного героя: на фронті загинув відомий блогер та активіст

Воїн України завжди займав активну громадянську позицію та славився своєю діяльністю.

https://glavred.net/war/ukraina-poteryala-eshche-odnogo-geroya-na-fronte-pogib-izvestnyy-bloger-i-aktivist-10647140.html Посилання скопійоване

Не стало героя України - Антона Пшеничного / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, https://www.facebook.com/anton.pshenichnyi

На Торецькому напрямку під час виконання бойового завдання 13 березня загинув бердянець Антон "Гомер" Пшеничний, відомий громадянський активіст, блогер та колишній депутат Бердянської міськради. Про це повідомляє видання "Бердянськ 24", посилаючись на побратимів Пшеничного у Facebook.

"Антон завжди займав активну громадянську позицію та був відомий у Бердянську завдяки своїй діяльності в складі "Сармат TV" – він був одним із засновників. 18 березня йому мав би виповнитись 31 рік", — сказано у повідомленні.

Попрощатися з героєм можна буде 18 березня, в Києві.

відео дня

Зазначимо, що Антон Пшеничний був відомий під позивним "Гомер" та служив у полку спецпризначення "Сафарі", штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Під час місцевих виборів 2020 року Антона Пшеничного обрали депутатом Бердянської міськради. Однак вже в грудні того ж року, на знак протесту, він за власною ініціативою склав мандат. Причиною стало те, що орган виявився підконтрольним нардепу від ОПЗЖ Олександру Пономарьову. Він пізніше був затриманий СБУ та звинувачений у співпраці із росіянами.

Що відбувається на Торецькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред з посиланням на Forbes, ЗСУ контратакують у Торецьку й оточують росіян. Як йдеться в матеріалі, за два тижні після того, як росіяни повністю зайняли руїни Торецька, українці швидко просунулися назад у місто.

Американські аналітики Інститут вивчення війни також підкреслювали, що армія України змогла прорватись біля Торецька. Воїни мали успіх на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та у центральній частині Леонідівки.

Окрім цього, ЗСУ завадили окупантам і не дозволили вивісити триколор у Торецьку. Сили оборони України діяли злагоджено, тому окупант свій прапор навіть не встиг розгорнути, розповідає оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Більше важливих новин про фронт:

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред