Ворог суне на Запорізькому напрямку: Братчук повідомив, як змінилася ситуація

Амбіції противника більші за його реальні можливості наступу на Запорізькому напрямку.

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Ворог хоче повернути втрачені під час контрнаступу ЗСУ території / Колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Сергій-Братчук, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

Ворог активізував свої зусилля на Запорізькому напрямку

Армія РФ хоче послабити українську логістику

У противника недостатньо ресурсів для досягнення мети

Протягом тижня окупаційна армія країни-агресорки Росії проводила активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, однак тепер активність ворога спала. Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, ворог намагається прорвати українську оборону на тлі геополітичних настроїв. Дехто навіть заявив про повномасштабний наступ РФ на Запоріжжі, однак нічого подібного не відбулося.

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"У смузі відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ, а це Оріхівський та Гуляйпільський напрямок, діють підрозділи одного з десантно-штурмових полків та мотострілецької дивізії. Статично ця активність ворога є локальними подіями. Просування ворога немає і не може бути. Очевидно, що росіяни ставлять собі за мету вийти на ті рубежі, які були втрачені під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Втім, населені пункти Степове, Малі Щербаки, Щербаки зруйновані й фактично повністю", - зауважив Братчук.

Також речник УДА розповів, що окупанти хочуть завдати суттєвих ударів по логістиці ЗСУ на цьому напрямку. Але в будь-якому випадку в РФ немає ресурсу для великого наступу на Запорізькому напрямку, чи навіть для створення ударно-наступального угруповання, щоб вести активні бойові дії.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що деякі окупанти розуміють, шо наказ йти на штурм є квитком в один кінець, тому на Запорізькому напрямку в окупаційній армії країни-агресорки Росії виникли внутрішні проблеми. Росіяни з 64-тої окремої гвардійської мотострілецької бригади саботують наступ на населений пункт Гуляйполе.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія не змінила своїх планів щодо спроби окупації великих міст. Ворог досі хоче "взяти" Суми, Харків та Запоріжжя.

Раніше також аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти з початку березня намагаються прорвати оборону на лінії П’ятихатки-Малі Щербаки, що у Запорізькій області.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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