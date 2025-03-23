Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Ворог суне на Запорізькому напрямку: Братчук повідомив, як змінилася ситуація

Анна Косик
23 березня 2025, 11:44
482
Амбіції противника більші за його реальні можливості наступу на Запорізькому напрямку.
Запорожье, Братчук
Ворог хоче повернути втрачені під час контрнаступу ЗСУ території / Колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Сергій-Братчук, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

  • Ворог активізував свої зусилля на Запорізькому напрямку
  • Армія РФ хоче послабити українську логістику
  • У противника недостатньо ресурсів для досягнення мети

Протягом тижня окупаційна армія країни-агресорки Росії проводила активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, однак тепер активність ворога спала. Про це в етері Еспресо розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, ворог намагається прорвати українську оборону на тлі геополітичних настроїв. Дехто навіть заявив про повномасштабний наступ РФ на Запоріжжі, однак нічого подібного не відбулося.

відео дня

"У смузі відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ, а це Оріхівський та Гуляйпільський напрямок, діють підрозділи одного з десантно-штурмових полків та мотострілецької дивізії. Статично ця активність ворога є локальними подіями. Просування ворога немає і не може бути. Очевидно, що росіяни ставлять собі за мету вийти на ті рубежі, які були втрачені під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Втім, населені пункти Степове, Малі Щербаки, Щербаки зруйновані й фактично повністю", - зауважив Братчук.

Також речник УДА розповів, що окупанти хочуть завдати суттєвих ударів по логістиці ЗСУ на цьому напрямку. Але в будь-якому випадку в РФ немає ресурсу для великого наступу на Запорізькому напрямку, чи навіть для створення ударно-наступального угруповання, щоб вести активні бойові дії.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що деякі окупанти розуміють, шо наказ йти на штурм є квитком в один кінець, тому на Запорізькому напрямку в окупаційній армії країни-агресорки Росії виникли внутрішні проблеми. Росіяни з 64-тої окремої гвардійської мотострілецької бригади саботують наступ на населений пункт Гуляйполе.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія не змінила своїх планів щодо спроби окупації великих міст. Ворог досі хоче "взяти" Суми, Харків та Запоріжжя.

Раніше також аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти з початку березня намагаються прорвати оборону на лінії П’ятихатки-Малі Щербаки, що у Запорізькій області.

Читайте також:

Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Запорізька область російські війська Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ звільнили село на Луганщині та стерли "в нуль" ворожі сили - 3 ОШБр

ЗСУ звільнили село на Луганщині та стерли "в нуль" ворожі сили - 3 ОШБр

12:23Фронт
В Білому домі назвали нову дату початку перемир'я в Україні: ЗМІ розкрили деталі

В Білому домі назвали нову дату початку перемир'я в Україні: ЗМІ розкрили деталі

11:44Світ
"Повністю зруйновано": Повітряні сили ЗСУ вдарили по окупантах у Торецьку

"Повністю зруйновано": Повітряні сили ЗСУ вдарили по окупантах у Торецьку

11:05Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

Голуби втечуть і не повернуться, якщо почепити один простий предмет у саду

Голуби втечуть і не повернуться, якщо почепити один простий предмет у саду

"Впізнав, згадав": "позашлюбний син" Кіркорова розповів про останню зустріч із ним

"Впізнав, згадав": "позашлюбний син" Кіркорова розповів про останню зустріч із ним

Де 3 відмінності між двома хлопчиками: лише "геній головоломок" вгадає за 29 секунд

Де 3 відмінності між двома хлопчиками: лише "геній головоломок" вгадає за 29 секунд

Китайський гороскоп на сьогодні 23 березня: Бикам - образи, Козлам - слабкість

Китайський гороскоп на сьогодні 23 березня: Бикам - образи, Козлам - слабкість

Останні новини

12:41

Ексдружина Дмитра Комарова натякнула на нові стосунки: "Секретний інгредієнт"

12:23

ЗСУ звільнили село на Луганщині та стерли "в нуль" ворожі сили - 3 ОШБр

12:08

На 16% за останній місяць: в Україні різко впала ціна на популярний продукт

11:44

Ворог суне на Запорізькому напрямку: Братчук повідомив, як змінилася ситуація

11:44

В Білому домі назвали нову дату початку перемир'я в Україні: ЗМІ розкрили деталі

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
11:42

"Росія підготувала потужний удар по Україні": які 3 міста в зоні ризику

11:29

Китайський гороскоп на завтра 24 березня: Півням - образи, Собакам - гнів

11:13

Рецепт салату "Бейжа", який раніше їли всі: зараз про нього всі забули

11:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 по 30 березня

Реклама
11:05

"Повністю зруйновано": Повітряні сили ЗСУ вдарили по окупантах у ТорецькуВідео

10:46

Українська легкоатлетка Магучіх здобула "бронзу" на чемпіонаті світу

10:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 березня (оновлюється)

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 березня: Тельцям - шанс, Дівам - труднощі

10:16

"Ніхто інший не зміг би": Трамп заявив, що знає Путіна та може його зупинити

09:55

Гороскоп на тиждень з 24 по 30 березня: Овнам - економити, Левам - випробування

09:39

Росіяни запустили по Україні 147 безпілотників: як відпрацювала ППО

09:09

НПЗ під прицілом: у РФ гриміли вибухи, дрони "кошмарили" кілька регіонів

08:50

Карта Deep State онлайн за 23 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:45

Росіяни можуть активізуватися біля 3 важливих міст: де існує загроза

08:26

Загадка розкрита: історик пояснив, що насправді означає слово "сало"Відео

Реклама
07:17

Росія вдарила по Києву дронами: уламки впали на багатоповерхівки, загинули людиФото

07:10

Чим відрізняються малюнки з пекарем і покупцем: лише "справжні детективи" вгадають

06:42

Звісно, вони вороги: про інтерв'ю ВіткоффаПогляд

06:24

Гороскоп на завтра 24 березня: Овнам - сюрприз, Стрільцям - відпочинок

05:50

Хитра перевірка IQ: знайдіть у басейні з дельфінами 5 порожніх пляшок за 5 сек

04:35

Чому не можна казати "покази" і "показники лічильника": вчителька пояснила помилкуВідео

03:32

Улюблений фрукт може зникнути з полиць магазинів: у чому причина

02:30

США можуть прибрати "ядерну парасольку": прогноз несподіваної загрози для ЄСВідео

01:00

Астрологи назвали чотири знаки, яким пощастить навесні 2025

22 березня, субота
23:59

"Для РФ це просто гра": генерал розповів, чим небезпечна зустріч Трампа з Путіним

23:02

Український контрнаступ-2023: Петро Павло пояснив його провал

22:58

Ченнінг Татум показав, як привів себе у форму: запаморочливе "до" і "після"

22:49

РФ атакувала КАБами Запорізьку область: люди залишилися без світла

22:29

23 березня не можна хвалитися і засуджувати: яке церковне свято, прикмети

22:11

Дружина втікача Влада Ями показала зустріч із Дмитром Комаровим

21:46

Як США і Європа поділять гарантії безпеки для України: президент Чехії відповів

21:42

Витрату пального в авто можна зменшити на 25%: експерт поділився двома секретами

21:29

Ключові переговори ще не почалися: чому Україна має шансПогляд

20:48

Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в ХарковіФотоВідео

19:46

ЗСУ рознесли замаскований пункт управління РФ на Бєлгородщині - Генштаб

Реклама
19:29

У Європі розробляють план заміни США в НАТО - Financial Times

18:54

"Впізнав, згадав": "позашлюбний син" Кіркорова розповів про останню зустріч із ним

18:48

Вирви видно з космосу, будівлі розтрощено: відомі наслідки удару по "Енгельсу"Фото

18:15

Знають лише одиниці: що означає новий дорожній знак з пісочним годинником

17:48

Переговори в Саудівській Аравії: названо цілі України та РФ

17:33

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

16:58

Окупанти здаються в полон на "гарячому" напрямку - військовий

16:41

Росіяни під час переговорів бояться нової операції ЗСУ на території РФ - Тимочко

16:39

Путін наказав українцям "легалізуватися" або виїхати: у Британії розкрили небезпеку

15:59

Де 3 відмінності між двома хлопчиками: лише "геній головоломок" вгадає за 29 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти