У Путіна відправили воювати з Україною військовий оркестр

Російський полонений заявив, що проти України воює і військовий оркестр / Скріншот

Полонений військовий Росія з Єкатеринбурга заявив, що Кремль відправив в Україну воювати, серед інших, і військовий оркестр. Позиції музикантів розташовані в одному з населених пунктів.

У Мережі опублікували відео допиту російського військовослужбовця, якого відправили воювати в Україну з Єкатеринбургу. Він розповів про те, що у Росії служить в залізничних військах. Військовий хоче зв'язатися з сім'єю і повернутися додому.

За словами окупантам, він здався в полон ЗСУ, як тільки з'явилася відповідна можливість. З моменту початку російських військових дій проти України він перебував біля кордону Чернігівської області, після цього його направили на інше місце дислокації.

Під час розмови з українськими військовими він розповів про те, що на сусідньому від захоплених РФ позицій знаходилися позиції російського військового оркестру.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти спробували штурмом піти на Харків з населеного пункту П'ятихатки Харківської області. Збройні сили України відбили атаку і перекинули ворожі підрозділи за межі їх попередніх позицій. Також понад годину українські військові билися з окупантами в російських Тишках. Бій пройшов успішно.