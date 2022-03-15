УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

У Путіна відправили воювати з Україною військовий оркестр

15 березня 2022, 21:00

Історію розповів російський військовий, який здався в полон ЗСУ.

false
Російський полонений заявив, що проти України воює і військовий оркестр / Скріншот

Полонений військовий Росія з Єкатеринбурга заявив, що Кремль відправив в Україну воювати, серед інших, і військовий оркестр. Позиції музикантів розташовані в одному з населених пунктів.

У Мережі опублікували відео допиту російського військовослужбовця, якого відправили воювати в Україну з Єкатеринбургу. Він розповів про те, що у Росії служить в залізничних військах. Військовий хоче зв'язатися з сім'єю і повернутися додому.

За словами окупантам, він здався в полон ЗСУ, як тільки з'явилася відповідна можливість. З моменту початку російських військових дій проти України він перебував біля кордону Чернігівської області, після цього його направили на інше місце дислокації.

Під час розмови з українськими військовими він розповів про те, що на сусідньому від захоплених РФ позицій знаходилися позиції російського військового оркестру.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти спробували штурмом піти на Харків з населеного пункту П'ятихатки Харківської області. Збройні сили України відбили атаку і перекинули ворожі підрозділи за межі їх попередніх позицій. Також понад годину українські військові билися з окупантами в російських Тишках. Бій пройшов успішно.

viber
війна в Україні російські війська війна Росії та України
Реклама
Популярне
Коли і як закінчиться війна в Україні - відповідь експерта Центру військово-морського аналізуКоли і як закінчиться війна в Україні - відповідь експерта Центру військово-морського аналізу Таємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиТаємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публіки Коли і як закінчиться війна в Україні та що зробити для перемоги: гороскоп на березень-квітень 2022Коли і як закінчиться війна в Україні та що зробити для перемоги: гороскоп на березень-квітень 2022 Поплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консулПоплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консул Прикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиПрикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди

Останні новини

21:13

Олексій Арестович. Коли закінчиться війна Відеоблоги

21:09

Ворог здійснив ракетний удар по північному району столиці

21:00

У Путіна відправили воювати з Україною військовий оркестр

20:50

"Збили росіянина!": на Харківщині ЗСУ знищили військовий літак РФВідео

20:37

Гороскоп на квітень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Стрільцям - ризик травм, Козерогам - гроші

Реклама
20:31

Зеленський виступив перед урядом Канади: головні заяви

20:22

Кораблі РФ вдарили по населених пунктах Одеської області, є пораненіВідео

20:18

Окупанти РФ намагалися штурмом піти на Харків: ЗСУ завдали жорсткого удару по загарбникам

20:13

Три варіанти для Путіна: чим може закінчитися війна в УкраїніПогляд

20:09

З'ясувалося, де в Київській області ведуться активні бойові дії

20:01

Дешево і дуже смачно: неймовірно соковиті котлети без м'яса з рисом і овочами за 10 хвилинВідео

19:38

Євросоюз вдарив новими санкціями по РФ - у списку олігархи та еліта режиму Путіна

19:29

"Я захоплююсь їхнім героїзмом": Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост за Україну

18:55

Смачні картопляні коржі з зеленню на швидку руку: неймовірно простий рецептВідео

18:50

Кульмінація настане за 2 тижні: сила опору ЗСУ стане більше ударної хвилі РФ – ЗМІ

18:31

В УЗ розповіли про поїзну бригаду, яка евакуювала вже понад 15 тисяч українців

18:10

Як і чим потрібно заклеїти вікна під час війни

18:04

Російські літаки не можуть проводити складні операції - Арестович

17:50

Україна не здає позиції, а Путін не віддає Крим і Донбас: ЗМІ дізналися про ситуацію щодо діалогу

17:28

Співробітниці російського каналу, яка виступила проти війни в Україні, пред'явили звинуваченняВідео

Реклама
17:14

Гороскоп на завтра, 16 березня 2022: Близнюкам - підказки долі, Скорпіонам - хитрість

16:57

Рубль вже летить в пекло: економіст популярно пояснив, що чекає російську валюту в майбутньому

16:50

"Ми хочемо миру, ми хочемо дружби": Моргенштерн у новому треку заспівав про війну в Україні

16:32

Виведення військ РФ з України і припинення вогню: у Зеленського назвали деталі діалогу з Москвою

16:25

Україні потрібен союз з країною, що має ядерну зброю - секретар РНБО Данилов

16:17

ЗСУ контролюють кордони Дніпропетровщини, на небезпечних напрямках посилено захист - голова облради

16:10

Прикмети на 16 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

16:02

Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомства

15:54

Україна не вступить до НАТО: треба розраховувати на себе та країни-партнери – Зеленський

15:45

У РФ заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні: список "неугодних"

15:39

Що можна використовувати замість наповнювача для котячого туалету

15:20

Коли сіяти насіння на розсаду в 2022 році: названо універсальну формулуВідео

14:56

"Розстріляли тих, хто хотів втекти": окупант розповів про нелюдське ставлення до солдатів в армії РФВідео

14:37

Путіна жорстко обдурили: чому шанси на палацовий переворот у Росії різко зростаютьПогляд

14:35

Комаровський: якби Путін "ненароком" помер від інфаркту або інсульту, весь світ зітхнув би з полегшеннямВідео

14:19

Армія Росії "кинула" своїх в Україні: окупанти скаржаться на керівництвоВідео

14:08

Тіматі, Бузову і не тільки: Макс Барських принизив російських зірок через війну в УкраїніВідео

13:55

Європу накриють "криваві" дощі: де їх чекати

13:52

"Росія – на порозі першого за століття дефолту за зовнішнім боргом": аналітики Bloomberg дали 3 сценарії

13:36

Дмитро Комаров показав, на що окупанти перетворили квітучий Київ

Реклама
13:36

Україна повинна повернути Крим і Донбас: українці готові до компромісу з РФ, але на умовах Києва

13:31

Переговори України і Росії: делегації повернулись до спілкування після технічної паузи

13:09

72% українців підтримують вступ України до НАТО: нове опитування

12:47

Путін і Шойгу планують вирубку українського лісу на продаж – розвідка

12:45

Договір на 25 років: Білорусь розмістить на своїй території 2 нових військових об'єкти Росії

12:39

56% українців переконані, що мета російської агресії - повністю знищити Україну

12:34

"Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя

12:31

РФ використовує ракети-обманки, щоб обійти українську ППО – The New York Times

12:30

Окупанти збільшать кількість обстрілів крилатими ракетами: Арестович спрогнозував тактику РФ

12:28

Довгождана евакуація із Маріуполя: запрацював коридор для автомобілів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти