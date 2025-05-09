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США потужно тиснуть на РФ: в ОП розповіли, на якому етапі переговори про перемир'я

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2025, 20:27
328
США підготували законопроект про санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на перемир'я.
Ермак, Трамп
На якому етапі переговори про припинення вогню / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Що відомо:

  • Єрмак сказав, на якому етапі переговори про перемир'я
  • США тиснуть на РФ, готовий законопроект про санкції

Тривають консультації щодо припинення вогню в Україні на строк 30 днів. Росії загрожують потужні санкції у випадку відмови. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Питання про місячне припинення вогню обговорювати президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови 8 травня.

відео дня

"Ми розглядаємо різні варіанти. Головне, що Сполучені Штати та інші наші стратегічні партнери, такі як Великобританія, Франція, Німеччина та інші вони це підтримують та теж говорять зі Сполученими Штатами", - сказав Єрмак.

Він наголосив на тому, що нині РФ під загрозою введення потужних санкцій у випадку відмови від припинення вогню.

"Саме тому сьогодні цей процес на етапі визначення, коли почнеться процес додаткового тиску, якщо РФ не прийме цих умов. В першу чергу дуже сильні санкції. Законопроекти готові у Конгресі Сполучених Штатів", - сказав Єрмак.

Дивіться відео про переговори щодо припинення вогню в Україні:

Ермак
На якому етапі переговори про припинення вогню / фото: скріншот

Голова ОП переконаний, що процес не буде рухатись повільно, адже Україна має проактивну позицію.

"Ми не забуваємо, що у нас продовжується ця жахлива війна. Ми всі хочемо її закінчити і хочемо закінчити її справедливо і сталим миром, який би був забезпечений сильними і юридичними гарантіями безпеки для нашої країни", - сказав Єрмак.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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перемир'я війна в Україні вторгнення Росії режим тиші Андрій Єрмак
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