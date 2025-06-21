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"Їм варто стежити за своїми словами": Трамп розкидає погрози через війну в Україні

Альона Вороніна
21 червня 2025, 09:23
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Трамп пригрозив деяким політикам і заявив, що вони повинні "стежити за язиком".
Дональд Трамп, украинские военные
Трамп розкидає погрози через війну в Україні/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

  • Трамп пригрозив деяким політикам через війну в Україні
  • Він наголосив, що ті, хто закликає Україну далі воювати, повинні "стежити за язиком"

Президент США Дональд Трамп почав розкидатися погрозами через війну в Україні. Він пригрозив деяким американським політикам і наголосив, що тим, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, треба "стежити за язиком". Мовляв, це може мати наслідки для них.

Про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами після прибуття до штату Нью-Джерсі.

відео дня

Один із кореспондентів сказав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем і колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео нібито "намагаються спровокувати українців на продовження бойових дій".

Трампа таке твердження дуже сильно обурило.

"Подивимося, як складеться. Але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки", – заявив очільник Білого дому.

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп натякнув, хто винен у війні в Україні – і це не Путін. Президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну могло б не статися, якби Москву не виключили з формату G8. Він розкритикував Обаму і Трюдо за рішення усунути Росію з "вісімки" після анексії Криму.

Також раніше повідомлялося, що Трамп здивував реакцією на масований удар РФ по Україні. Президент США здивувався, коли його попросили прокоментувати масовану атаку окупантів по Україні.

Нагадаємо, Трамп відкрито висміяв пропозицію Путіна і дав йому пораду щодо війни в Україні. Трамп різко відповів Путіну, заявивши, що замість миротворчих ініціатив щодо Ізраїлю той мав би зосередитися на завершенні війни проти України.

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