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Зброя, гроші та Трамп: Волкер розкрив неочікувані деталі підтримки України

Руслан Іваненко
22 червня 2025, 23:16оновлено 23 червня, 00:12
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Волкер зазначає, що Трамп не проти продажів зброї Україні, але не хоче, щоб платники податків США фінансували ці закупівлі.
Трамп, оружие
Дональд Трамп підтримує ідею, щоб Україна самостійно купувала американську зброю без залучення держбюджету США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Трамп хоче, щоб Україна купувала американську зброю
  • Конгрес США поки не ухвалив закон про ленд-ліз для України
  • Волкер закликає США й Європу працювати разом для підтримки України

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у ефірі "Київ24" заявив, що президент Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб Україна купувала американську зброю.

"Трамп не хоче, аби американські платники податків платили за зброю для України, але, ймовірно, не буде проти, якщо Київ сам здійснюватиме такі закупівлі", — зазначив дипломат.

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Волкер також наголосив на можливості ухвалення Конгресом США закону про ленд-ліз та надання Україні кредитів для придбання зброї чи боєприпасів. Проте наразі такого законодавства ще немає.

Зброя, гроші та Трамп: Волкер розкрив неочікувані деталі підтримки України
HIMARS / Інфографіка: Главред

"Але я думаю, що ці всі можливості існують. Важливо, аби Європа та Америка працювали разом, обговорювали, як це можна зробити. Я вважаю, що важливо, аби Конгрес більше залучався до підтримки України", — додав Волкер.

Дональд Трамп і війна в Україні - новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і підкреслює серйозність ситуації в Україні.

Крім того, США фактично підтвердили намір згорнути підтримку України — про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, коментуючи плани адміністрації Трампа щодо скорочення військової допомоги Києву.

Нагадаємо, Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ. Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

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Хто такий Курт Волкер?

Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

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