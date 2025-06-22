Зброя, гроші та Трамп: Волкер розкрив неочікувані деталі підтримки України

Волкер зазначає, що Трамп не проти продажів зброї Україні, але не хоче, щоб платники податків США фінансували ці закупівлі.

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Дональд Трамп підтримує ідею, щоб Україна самостійно купувала американську зброю без залучення держбюджету США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп хоче, щоб Україна купувала американську зброю

Конгрес США поки не ухвалив закон про ленд-ліз для України

Волкер закликає США й Європу працювати разом для підтримки України

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у ефірі "Київ24" заявив, що президент Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб Україна купувала американську зброю.

"Трамп не хоче, аби американські платники податків платили за зброю для України, але, ймовірно, не буде проти, якщо Київ сам здійснюватиме такі закупівлі", — зазначив дипломат. відео дня

Волкер також наголосив на можливості ухвалення Конгресом США закону про ленд-ліз та надання Україні кредитів для придбання зброї чи боєприпасів. Проте наразі такого законодавства ще немає.

HIMARS / Інфографіка: Главред

"Але я думаю, що ці всі можливості існують. Важливо, аби Європа та Америка працювали разом, обговорювали, як це можна зробити. Я вважаю, що важливо, аби Конгрес більше залучався до підтримки України", — додав Волкер.

Дональд Трамп і війна в Україні - новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і підкреслює серйозність ситуації в Україні.

Крім того, США фактично підтвердили намір згорнути підтримку України — про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі, коментуючи плани адміністрації Трампа щодо скорочення військової допомоги Києву.

Нагадаємо, Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ. Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

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Хто такий Курт Волкер? Курт Волкер - американський дипломат. Постійний представник США в НАТО (2008-2009). Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019). Має стійку позицію щодо України та підтримує рішення ударів по території Росії, пише Вікіпедія.

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