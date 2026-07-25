В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони

Головне:
- У Бєлгороді атаковані склади та енергооб'єкт
- В Енгельсі, ймовірно, горить військова частина
- У Ростові внаслідок атаки дронів виникла пожежа
Українські дрони в ніч на 25 липня атакували країну-агресорку Росію. Вибухи прогриміли у низці областей, а представники місцевої влади поскаржилися на масовані удари.
Атака на Бєлгород
Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив, що внаслідок атаки українських дронів є пошкодження та займання, які ліквідовують пожежники.
Також нібито пошкоджений багатоквартирний будинок і комерційний об'єкт, є постраждалі. Але не виключено, що цивільні об'єкти попали під удар горезвісної російської ППО.
Водночас моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про прильоти в Бєлгороді по логістичних складах, підстанції "Южная" та району ТЕЦ "Луч".
Атака на Енгельс
У Саратовській області в місті Енгельс після атаки виникла масштабна пожежа. OSINT-аналітики ASTRA припускають, що займання сталося на території воєнної частини.
В безпосередній близькості від будівлі, що горить, знаходяться і об'єкти військового аеродрому "Енгельс-2".
Атака на Ростов
Вночі мешканці Ростова поскаржилися на потужні вибухи і опублікували кадри з наслідками української атаки. На них видно, що в місті виникла масштабна пожежа. Однак офіційних даних щодо того, який саме об'єкт уражено, станом на зараз немає.
Дивіться відео атаки дронів на Росію цієї ночі:
Росію чекає нова хвиля атак України
Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Україна буде розширюватись перелік цілей для атак в РФ.
Удари по НПЗ продовжуватимуться, але надалі на росіян чекають удари і по газовій інфраструктурі, газорозподільним станціям та газовим терміналам. Також удари завдаватимуться не тільки по об'єктах Wildberries, але й OZON.
Удари вглиб РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ударні дрони нещодавно уразили винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" в Курській області Росії.
Раніше стало відомо, що в результаті спецоперації на території Саратовської області РФ було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95, який перебував на військовому аеродромі "Енгельс".
Напередодні, у ніч на 19 липня, безпілотники атакували нафтобазу в Михайлівську Ставропольського краю. За останні кілька тижнів цей об’єкт зазнав атаки вже втретє.
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Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
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