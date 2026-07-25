Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони

Анна Косик
25 липня 2026, 07:45
google news Підпишіться
на нас в Google
Внаслідок атаки є влучання по низці важливих об'єктів РФ.
В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони
Вже відомо про перші наслідки нічної атаки дронів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • У Бєлгороді атаковані склади та енергооб'єкт
  • В Енгельсі, ймовірно, горить військова частина
  • У Ростові внаслідок атаки дронів виникла пожежа

Українські дрони в ніч на 25 липня атакували країну-агресорку Росію. Вибухи прогриміли у низці областей, а представники місцевої влади поскаржилися на масовані удари.

Атака на Бєлгород

Губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив, що внаслідок атаки українських дронів є пошкодження та займання, які ліквідовують пожежники.

відео дня

Також нібито пошкоджений багатоквартирний будинок і комерційний об'єкт, є постраждалі. Але не виключено, що цивільні об'єкти попали під удар горезвісної російської ППО.

Водночас моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про прильоти в Бєлгороді по логістичних складах, підстанції "Южная" та району ТЕЦ "Луч".

Атака на Енгельс

У Саратовській області в місті Енгельс після атаки виникла масштабна пожежа. OSINT-аналітики ASTRA припускають, що займання сталося на території воєнної частини.

В безпосередній близькості від будівлі, що горить, знаходяться і об'єкти військового аеродрому "Енгельс-2".

Енгельс-2
Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Атака на Ростов

Вночі мешканці Ростова поскаржилися на потужні вибухи і опублікували кадри з наслідками української атаки. На них видно, що в місті виникла масштабна пожежа. Однак офіційних даних щодо того, який саме об'єкт уражено, станом на зараз немає.

В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Росію цієї ночі:

Росію чекає нова хвиля атак України

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Україна буде розширюватись перелік цілей для атак в РФ.

Удари по НПЗ продовжуватимуться, але надалі на росіян чекають удари і по газовій інфраструктурі, газорозподільним станціям та газовим терміналам. Також удари завдаватимуться не тільки по об'єктах Wildberries, але й OZON.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ударні дрони нещодавно уразили винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" на аеродромі "Халіно" в Курській області Росії.

Раніше стало відомо, що в результаті спецоперації на території Саратовської області РФ було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95, який перебував на військовому аеродромі "Енгельс".

Напередодні, у ніч на 19 липня, безпілотники атакували нафтобазу в Михайлівську Ставропольського краю. За останні кілька тижнів цей об’єкт зазнав атаки вже втретє.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Ростов Бєлгород війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Еліти Кремля б'ють тривогу, в РФ терміново посилюють ППО: в ISW назвали причину

Еліти Кремля б'ють тривогу, в РФ терміново посилюють ППО: в ISW назвали причину

08:31Світ
В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони

В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони

07:45Світ
У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

00:40Регіони
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 25 липня: Тиграм — досягнення, Свиням — витрати

Китайський гороскоп на завтра, 25 липня: Тиграм — досягнення, Свиням — витрати

Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі

Гороскоп на завтра, 25 липня: Стрільцям - приємні емоції, Козорогам - труднощі

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Долар та євро різко подешевшали: новий курс валют на 27 липня

Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

Чотири знаки отримають благословення Всесвіту: на кого чекає вдалий день

Чотири знаки отримають благословення Всесвіту: на кого чекає вдалий день

Останні новини

08:38

Через одну помилку помідори чорніють і гниють: як врятувати плоди

08:31

Еліти Кремля б'ють тривогу, в РФ терміново посилюють ППО: в ISW назвали причину

08:11

Квіти гортензії стали зеленими: у чому причина і що з цим робитиВідео

07:45

В Бєлгороді, Енгельсі і Ростові хмари диму, виникли пожежі: що уразили дрони

06:30

Два затемнення та різкий поворот: кому серпень 2026 року принесе великі зміниВідео

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
05:55

"Потребують більшого": Олена Тополя розкрила, як живуть її діти після розлучення

05:11

Чому в СРСР за наказом Сталіна масово садили тополі: відповідь здивує багатьох

04:32

Шанс на мільйон отримають чотири знаки зодіаку - кому дуже пощастить

04:05

Сенсаційне відкриття вчених: де можуть ховатися сигнали інопланетян

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні скутера за 21 с

03:24

Треба клеїти не на спину: навіщо на дитячих підгузках липучка

03:01

Не лише перекис: чим ще можна вивести кров з тканини

02:59

Навіть стійкий запах із холодильника зникне: що потрібно поставити на полицю

02:30

Трьом знакам зодіаку судилося ось-ось розбагатіти: хто притягне великі гроші

01:20

На фронті до 9 місяців без ротації: спалахнув скандал навколо 108-ї бригади ТрО

00:40

У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

24 липня, п'ятниця
23:52

Бензин і дизель подорожчають: названо терміни зростання цін на АЗС

23:17

Що закрити з перерослих огірків: вдалий рецепт без зайвого клопоту

22:59

Масований удар по Київщині: ЗМІ дізналися про загибель співробітника польської компанії

22:52

Другий врожай порадує вже у вересні: що ще можна посадити на городі в липні та серпні

Реклама
22:48

Як правильно казати українською: "затор", "пробка" чи "корок"

22:21

Не лише подорожчання: чи загрожує Україні дефіцит бензину та дизелю

21:55

Бур'яни зникнуть прямо на очах: ​​хитрий фокус здивує миттєвим результатомВідео

21:40

РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни обстрілуВідео

21:37

Як почистити весь килим за лічені хвилини: завдяки одній хитрості він засяє як новий

21:16

Потужна магнітна буря накриє Україну: що прогнозують на вихідні

20:55

Мирна угода з РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі з ПутінимВідео

20:32

Вершина цинізму: у РФ зробили обурливу заяву про удар по КиївщиніФото

19:57

Про мурах можна забути: домашня приманка діє швидко й безвідмовноВідео

19:54

Україна готує дрони з дальністю польоту до 10 000 км: Зеленський розкрив терміни

19:36

Комарі навіть не ризикнуть залетіти в дім: який засіб працює безвідмовноВідео

19:32

Привітання з Днем медика - прикольні картинки і теплі слова

19:31

Секрет соковитих та солодких кавунів: чим обов'язково слід підгодувати їх у липні

19:10

Кремль пішов ва-банк: Росія хоче задушити Україну економічно - ДенисенкоПогляд

19:06

Шлях до багатства та слави: які дати народження приваблюють успіх

18:54

ЗСУ можуть перейти у контратаку та покращити позиції: Коваленко назвав напрямок

18:46

Навіщо протирати ванну й раковину олією: простий лайфхак для господинь

18:42

Столові прибори знову засяють: домашня суміш творить диваВідео

18:35

Зеленський перебудовує роботу РНБО: Умєров і Клименко отримають нові задачі

18:31

"Буде під нашим прицілом": експерт анонсував нову хвилю потужних ударів по РФ

Реклама
18:27

Ніякий не "утюг": як правильно назвати побутовий прилад українською

17:49

Вапняний наліт на душовій лійці зникне за 10 хвилин: потрібен лише один засібВідео

17:23

Драпатий проти Сирського: у чому принципова різниця стилів їхнього командування

17:16

Тест на IQ: потрібно знайти будинок із тріщиною за 60 с

17:13

Невпізнанний Джонні Депп з'явився перед фанатами — як він виглядає заразВідео

17:07

Подружжя придбало дім своєї мрії й пошкодувало: всередині чекали десятки змійВідео

16:57

Під ударом опинилися НПЗ та аеродроми: дрони СБУ прорвалися вглиб РФ

16:48

Кремль пішов ва-банк, а США шукають нові ідеї: про що говорять за спиною Києва

16:47

Помідори не псуватимуться тижнями: достатньо зробити одну просту річ

16:43

Якими іменами найчастіше називали дітей в Україні у 2026 році: названо лідерів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти