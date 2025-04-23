Трамп не може змусити РФ закінчити війну, але може давити на Україну - Кулик

Головне із заяви експерта:
- У Трампа немає важелів впливу на Росію
- Вашингтон користується тим, що може давити на Україну
- Просто взяти і вийти з переговорів Трамп також не зможе
Від президента США Дональда Трампа не варто очікувати жорстких ультиматумів і суттєвого тиску на країну-агресора Росію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
За його словами, у Штатів немає інструментів, які можуть змусити Путіна припинити війну, але є можливості тиску на Україну, чим Вашингтон і користується.
"Важелів тиску на Росію у США немає. Санкції, ембарго, тарифи - все це не надто лякає Путіна. Путін перевів економіку на військові рейки. Так, вона буксує, просідає, у Росії величезні проблеми. Утім, Росія може дозволити собі воювати принаймні на рівні можливостей власного ВПК і розморожування всього, що літає і стріляє. Вона може дозволити собі нову хвилю мобілізації, і вона не буде надто критичною, враховуючи кількість населення РФ. Росія все це може, і вплинути на це у Трампа немає можливості", - сказав він.
Експерт підкреслив, що Трамп занадто зав'язаний на українській тематиці, тому просто взяти і вийти з переговорів він не зможе.
"Потім Трампу буде дуже важко переключитися на інший регіон і досягти успіху. Адже якщо він не зможе нічого зробити з війною в Україні, то що він зможе зробити з Китаєм? Як він перезапустить світову економіку, якщо йому нічого не вдалося в Україні", - вважає Кулик.
Він також додав, що Трамп зробив занадто багато ставок на кейс успішного завершення війни в Україні.
"Він із самого початку каденції зв'язався з Україною, і в цьому була його помилка. Трамп думав, що проблему війни Росії та України можна швидко вирішити і переключитися на інші регіони. Якщо Трамп, не домігшись успіху в Україні, переключиться на інші регіони, у такий спосіб він покаже свою нездатність вирішувати глобальні справи, які він анонсував, у які він вклався, а потім просто кинув. Це несерйозно. Такий підхід призведе до того, що несерйозно сприйматимуться пропозиції Трампа в інших сферах і з інших питань. Навіть там, де він може легко здобути перемогу, наприклад, повернути американський вплив на Латинську Америку, у Трампа будуть проблеми, якщо він залишить невирішеним питання війни в Україні", - підсумував експерт.
Війна в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, на переговорах у Парижі минулого тижня США передали Україні так звану "остаточну" мирну пропозицію. Вона передбачає визнання Криму частиною Росії та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році.
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Штати відмовляться від посередництва в російсько-українській війні, якщо не отримають від сторін позитивної відповіді на мирний план.
Також відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту".
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Хто такий Віталій Кулик?
Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
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