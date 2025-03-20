Трамп може домовитись з Путіним, а Україну поставлять перед фактом - Горбач

Трамп та Путін мають власну стратегію та формат переговорів.

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Домовленості про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключові тези:

Україні та Європі лише повідомлятимуть про домовленості Трампа з Путіним

Трамп веде переговори з РФ від імені України

Посередницька позиція США може диктувати власні умови

Російський диктатор Володимир Путін висунув власні вимоги припинення вогню в Україні. Зокрема, йдеться про обмін розвідданими, зупинку мобілізації та переозброєння України. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач припустив, чи матиме Україна та Європа право голосу у цьому питанні.

Він висловив думку, що Європі відводиться приблизно те саме місце, що й Україні.

"Тобто нас будуть ставити до відома про домовленості між президентами Трампом і Путіним. Це їхня стратегія, їхній формат переговорів", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, уже зараз можна зрозуміти, що президент США Дональд Трамп веде переговори з Путіним практично від імені України.

"Після переговорів у Джидді й того, як Україна прийняла пропозицію американської сторони про безумовне припинення вогню (без висунення власних умов), ми фактично втратили голос у цій розмові. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, а також на те, що саме Дональд Трамп доповідатиме Володимиру Путіну про ці домовленості від нашого імені. Отже, ми фактично передали право голосу Трампу, який і проводив переговори. Він повідомить нам, що сказав Володимир Путін, але лише тією мірою, якою сам захоче", - наголосив Горбач.

Він підкреслив, що те ж саме стосується Європи.

"Вона не була безпосереднім учасником цих переговорів, але прагне брати участь у процесі. Україна також наполягає на цьому, оскільки для нас Європа залишається, по суті, останньою надією, останнім союзником і партнером, якому ми можемо довіряти. На відміну від Сполучених Штатів, які зайняли позицію не союзника і партнера, а посередника", - зауважив виконавчий директор.

Він також додав, що посередницька позиція США передбачає рівновіддаленість від протиборчих сторін, і це головна проблема, бо цей посередник не просто нейтральний - він диктує власні умови.

"Що б не вирішили Путін і Трамп, імплементувати ці домовленості доведеться нам. Або ж відмовитися їх виконувати. Якщо ми відмовимося, то покладатимемося на підтримку інших партнерів і союзників - не Сполучених Штатів, а насамперед Європи, "коаліції охочих", до якої входять не лише європейські країни, але саме вони відіграють ключову роль", - підсумував Горбач.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Горбачем для Главреда:

Переговори Трампа з Путіним - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 березня відбулась телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Ключовою темою переговорів стало обговорення можливого припинення вогню у повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України у 2022 році.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з очільником агресора Росії Володимиром Путіним було досягнуто домовленостей про негайне припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче отримати більше деталей про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, Україна повинна розуміти, що саме обговорювалося та які подальші кроки можуть бути запропоновані.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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