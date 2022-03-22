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Тероборона Баштанки відбила у окупантів РФ 3 надсучасних ЗРГК Панцир-С1

22 березня 2022, 10:59

Одну одиницю Панцир-С1, вартість якого 15 мільйонів доларів, підбили і розібрали на запчастини.

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Підбитий Теробороною ЗРПК Панцир-С1 у Баштанці Миколаївської області / Скріншот відео журналіста Юрія Бутусова

Територіальна оборона Баштанки у Миколаївській області зуміла відібрати у окупантів Росії три надсучасних зенітно-ракетних гарматних комплекси Панцир-С1. Вартість одиниці військової техніки оцінюється в 15 мільйонів доларів. Один ЗРПК підбили і розібрали на запчастини, ще два, схоже, передали на потреби Збройних сил України.

Як пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook журналіст Юрій Бутусов, Баштанка стала містом української військової слави. Майстерність сил оборони України врятувала центр країни від різкого прориву російських військових колон.

"Репортаж з Баштанки - міста української військової слави, місця подвигу, де будуть стояти величні пам’ятники пілотам украінських штурмовиків та гелікоптерів, та бійцям ТРО, чия майстерність та жертовність врятували центральну Україну від стрімкого прориву російських колон", - відзначив журналіст.

За його словами, саме у Баштанці знаходиться знаменитий надсучасний російський ЗРПК Панцир-С1, який було підбито українськими захисниками під час розгрому колон військ РФ.

"Саме тут під Баштанкою поки що розташований знаменитий надсучасний російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1. Його якимось дивом не розтягли на метал. Ракети та частина радара вціліли. Видно, що дві ракети росіяни встигли випустити. Російські колони були розгромлені у боях 27 лютого - 12 березня. Прошу шановну громаду Башатанки - врятуйте хоча б залишки Панциря для історії, ваші діти та онуки будуть сюди їздити на місця звитяги батьків та дідів! - зазначив Бутусов.

Також він додав, що ще 2 цілих панцира, за словами місцевих жителів, залишилися цілими і дісталися ЗСУ.

"Місцеві мешканці кажуть, що ще два цілих Панциря украінські воіни все ж таки забрали цілими", - підкреслив Юрій Бутусов.

Нагадаємо, раніше військові України під час боїв з російськими окупантами отримали новий трофей – самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". Техніка буде використана українською армією.

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війна в Україні тероборона Миколаївська область Юрій Бутусов війна Росії та України
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