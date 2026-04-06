Війна може затягнутися на десятиліття: у Раді зробили тривожну заяву

Олексій Тесля
6 квітня 2026, 21:31
Проблема полягає не в нестачі кадрів в армії, а в підході до управління цим ресурсом, вважає Олександр Мережко.
У Раді вбачають мобілізаційний потенціал на 10 років війни / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 41 ОМБр

Головне із заяв Мережка:

  • Мобілізаційний ресурс України дозволяє вести війну, принаймні, 10 років
  • Ситуація з мобілізацією могла б змінитися, якщо будуть запропоновані прозорі правила

Нардеп Олександр Мережко заявив, що однією з ключових причин низької готовності людей вступати до армії залишається невизначеність умов служби.

Депутат вважає, що ситуація могла б змінитися, якби держава запропонувала прозорі правила — наприклад, фіксований період служби з гарантованою можливістю відпочинку. Його слова наводить видання The Independent.

При цьому він підкреслив, що проблема полягає не в нестачі людей, а в підході до управління цим ресурсом і створенні психологічних стимулів для участі в армії.

"Це питання психологічного характеру, адже якщо подивитися на чисельність чоловіків, то у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше. Головна проблема полягає в тому, як управляти цими ресурсами і як створити психологічні стимули, адже, побачивши армію ухильників від призову, ти сам не захочеш воювати", – сказав Мережко.

Терміни закінчення війни: важливе уточнення

Пізніше Мережко роз'яснив свою заяву про здатність України вести тривалий опір. Він підкреслив, що йшлося не про терміни війни, а про потенційний мобілізаційний ресурс країни.

За його словами, ключове питання – не кількість людей, а їхня готовність служити, що безпосередньо залежить від мотивації та умов в армії.

"Йдеться про 1,5 або 2 мільйони ухильників… На фронті приблизно, якщо брати участь безпосередньо в бойових діях, то це, я читав такі дані – не знаю, підтверджені чи ні – але 100 або 200 тисяч. Якщо взяти цю цифру в 2 мільйони і розділити навіть на 100 або 200 тисяч, то видно, що це той мобілізаційний ресурс міцності, який дозволяє вести війну, принаймні, 10 років. Ось що мається на увазі. Такий розрахунок", – пояснив Мережко.

Він зазначив, що завдання держави — створити зрозумілі умови служби, включаючи чіткі терміни та ротацію, щоб зменшити страхи у людей і залучити більше добровольців.

"Мобілізаційний ресурс – це взагалі категорія теоретична насправді. І взагалі мова не йде про те, скільки триватиме війна. Війна може закінчитися завтра, вона може закінчитися через кілька років, ніхто цього не знає", – підкреслив він.

Також депутат вважає, що демонстрація наявності ресурсу важлива і на міжнародному рівні, оскільки впливає на позицію Росії в питанні можливих переговорів.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про джерело: The Independent

The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

мобілізація війна в Україні Олександр Мережко
