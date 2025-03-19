США 'зливають' червоні лінії України: названо деталі плану Трампа щодо миру

Дональд Трамп не визнає "козирів" України в переговорах про мир із Росією та не беруть до уваги українські червоні лінії, зазначив аналітик.

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Названо деталі плану Трампа щодо війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Горбач:

США вже поступились багатьма червоними лінями України

Трамп не визнає "козирі" України та передає їх Росії

Сполучені Штати не прагнуть підвищувати значущість України в цих переговорах і вже поступилися багатьма її червоними лініями. Про це в інтерв’ю Главреду заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, одним із показових прикладів політики адміністрації Трампа стало відхилення перспективи членства України в НАТО ще до початку переговорів.

"Тобто Сполучені Штати не беруть це до уваги і навіть розглядають можливість нібито визнання Криму російським. Це для них є червоною лінією, але на наші червоні лінії вони не зважають. Вони вважають, що вони скажуть, у чому Україна зацікавлена, а в чому не зацікавлена", - зазначив він.

Горбач також нагадав слова Дональда Трампа в Овальному кабінеті про те, що в України нібито немає "карт" або "козирів". Однак, за словами експерта, ці козирі існують, просто Трамп їх не визнає і фактично передає в руки Росії.

"І каже: "У вас уже їх немає. А ті, що є, я завтра передам росіянам". Приблизно так і виглядає картина", - резюмував експерт.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Горбачем для Главреда:

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Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф зробив нову заяву щодо припинення вогню в Україні, озвучивши конкретні терміни.

Держсекретар США Марко Рубіо, напередодні переговорів між Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним, згадав про щонайменше два можливі плани завершення війни в Україні. Один із них, так званий "План Б", передбачає жорсткіші заходи щодо Росії, однак, за словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, США навряд чи його реалізують.

Під час мирних переговорів планується обговорення територіальних поступок, зокрема щодо Курської області, тимчасово окупованих українських територій та атомних електростанцій. Про це, за даними CBS News, заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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