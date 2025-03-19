Трамп зацікавлений у Путіні: Горбач пояснив, який мирний план виберуть США

Попри політику президента США щодо Росії в України є всі шанси перемогти у війні.

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У Кремлі скористаються прихильністю Трампа / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Горбач:

Трамп не зацікавлений у тиску на РФ

Путін буде використовувати президента США

Україні важливо не піддаватися тиску РФ і США, тоді вона може виграти війну

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо напередодні розмови президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна говорив про як мінімум два плани щодо розв'язання та завершення війни в Україні.

План Б передбачав більш жорсткі дії у сторону країни-агресорки Росії. Однак США навряд чи будуть його застосовувати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, не варто розраховувати на серйозні кроки зі сторони Штатів тому, що Трамп не демонструє жодних морально-вольових якостей для ухвалення жорстких рішень.

Дивіться відео про те, якими можуть бути дії США щодо України і РФ у найближчий час:

"Навпаки, він намагається підлещуватися перед Путіним у надії на майбутні геоекономічні, геополітичні або навіть приватно-бізнес-проекти. Тому ні, жорстких дій від США не варто очікувати. Можуть бути натяки, імітація тиску, гучні заяви про якісь нові санкції чи інші показові жести, але реальних кроків не буде. Навпаки, будуть дедалі нові поступки Володимиру Путіну, оскільки саме Трамп зацікавлений у Путіні, а не навпаки. Він це відверто демонструє, і не скористатися цим у Кремлі було б просто безглуздо", - зауважив Горбач.

У найближчий час Україна та увесь демократичний світ можуть стати свідками того, як Путін використовує Трампа. І питання лише у тому, якою буде відповідь України.

"Я переконаний, що ми не повинні погоджуватися на путінські умови і не повинні піддаватися тиску Трампа. Ми не програли цю війну – це найголовніше, на чому нам потрібно стояти. І нам не можуть диктувати умови капітуляції. Україна має всі шанси згодом навіть її виграти, за, повторюся, європейської підтримки та допомоги", - підсумував виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Тиск Трампа на Росію - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що США готові "без вагань" ввести проти РФ найжорсткіші санкції. Це планують зробити у разі необхідності.

Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець попереджав, що президент США Дональд Трамп може бути роздратований поведінкою Кремля і особисто російського диктатора Володимира Путіна, коли усвідомить, що його умовний партнер обіцяє одне, а діє абсолютно по-іншому. Лише тоді США можуть застосувати важливі важелі впливу.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, нібито команда Трампа накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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