США хочуть звинуватити Україну: Портников пояснив, що не так з угодою про надра

Президент США шукає можливість для звинувачення України у зриві переговорах.

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Трамп намагається зробити винним Зеленського / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Що сказав Портников:

США намірено не надають Україну угоду про корисні копалини, яку реально підписати

Трамп хоче звинуватити Україну у неготовності до миру

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні вже декілька варіантів угоди про корисні копалини, однак в усіх документах були умови, на які Київ не міг погодитись.

Український журналіст Віталій Портников в етері Еспресо заявив, що Штати свідомо передають такі проєкти угоди, щоб звинуватити Україну, а не країну-агресорку Росію у небажанні закінчувати війну.

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"Варіанти угоди передаються Україні для того, щоб вона не була підписана, щоб Трамп міг сказати, що Україна не конструктивна. Тому що він не може і не хоче це говорити про Росію. Коли Путін йому говорить "ні", він робить вигляд, що це не "ні". Значить, має бути хтось винний у тому, що в нього не виходить домовитися про мир", - наголосив він.

У цьому випадку Трамп вважає, що ні він, ні кремлівський диктатор Володимир Путін не можуть бути винними, тому шукає третього "винуватця". На це місце, за словами Портникова, призначили Володимира Зеленського.

Угода про корисні копалини - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини, але США постійно змінюють умови. Україна у свою чергу намагається діяти спокійно і виважено, щоб у США не було відчуття, що Київ проти угоди.

Раніше Главред писав, що за інформацією ЗМІ, новий проєкт угоди про корисні копалини передбачає, що Україна буде зобов'язана компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової, гуманітарної, тощо.

Напередодні стало відомо, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини у тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

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Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

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