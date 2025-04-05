США готові доручити Європі забезпечення припинення вогню, але є нюанс - Шамшур

Більшість країн, які готові брати участь у миротворчій місії, розглядають гарантії США як передумову запуску ініціативи.

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У США подають сигнали щодо того, чи будуть американці надавати гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/NATO

Що сказав Шамшур:

США готові довірити європейцям забезпечення перемир'я

Штати, найімовірніше, не налаштовані надавати миротворчій місії гарантії безпеки

Європейські партнери сподіваються, що США нададуть їм гарантії

США довіряють європейським партнерам забезпечення припинення вогню чи перемир'я в Україні. В інтерв'ю Главреду колишній посол України у Франції та США Олег Шамшур розповів, що попри це Штати не готові надати європейцям гарантії безпеки.

Зокрема в одному з останніх документів Пентагону йдеться про готовність надавати НАТО свою ядерну парасольку, але якщо ця парасолька перестане бути стримуючим фактором і виникне конфлікт, Європі доведеться покладатися тільки на свої сили.

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"Безумовно, не можна говорити, що цей принцип так само діятиме стосовно "сил заспокоєння", які можуть з'явитися в Україні, але зміст документа цілком ілюструє загальний підхід і мислення Вашингтона", - зауважив експосол України.

Тому Шамшур вважає, що європейці так і не отримають гарантій безпеки для "сил заспокоєння", хоча більшість країн, які підтримують ініціативу, розглядали американські гарантії як передумову для запуску місії. Тільки у Франції заявили, що хотіли б підтримки від США, але можуть реалізувати ідею і без американців.

Миротворча місія в Україні - що відомо

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував Зеленський також анонсував зустріч, під час якої Франція та Велика Британія, а також, імовірно, інші країни долучаться до обговорення щодо миротворчої місії в Україні. Вони ознайомляться з базовими пропозиціями України, зокрема щодо локації, структури та складу потенційного контингенту, щоб розпочати більш предметний діалог.

Раніше, у ЗМІ повідомляли, що НАТО може допомогти європейській місії, що гарантуватиме мирну угоду в Україні. Це є в планах, які розробляє коаліція західних союзників України.

Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Великобританія почнуть готувати контингенти для розміщення в Україні. Вже скоро відбудеться зустріч американських та британських військових.

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Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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