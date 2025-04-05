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США готові доручити Європі забезпечення припинення вогню, але є нюанс - Шамшур

Анна Косик
5 квітня 2025, 11:22
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Більшість країн, які готові брати участь у миротворчій місії, розглядають гарантії США як передумову запуску ініціативи.
Войска НАТО, Украина и США
У США подають сигнали щодо того, чи будуть американці надавати гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/NATO

Що сказав Шамшур:

  • США готові довірити європейцям забезпечення перемир'я
  • Штати, найімовірніше, не налаштовані надавати миротворчій місії гарантії безпеки
  • Європейські партнери сподіваються, що США нададуть їм гарантії

США довіряють європейським партнерам забезпечення припинення вогню чи перемир'я в Україні. В інтерв'ю Главреду колишній посол України у Франції та США Олег Шамшур розповів, що попри це Штати не готові надати європейцям гарантії безпеки.

Зокрема в одному з останніх документів Пентагону йдеться про готовність надавати НАТО свою ядерну парасольку, але якщо ця парасолька перестане бути стримуючим фактором і виникне конфлікт, Європі доведеться покладатися тільки на свої сили.

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"Безумовно, не можна говорити, що цей принцип так само діятиме стосовно "сил заспокоєння", які можуть з'явитися в Україні, але зміст документа цілком ілюструє загальний підхід і мислення Вашингтона", - зауважив експосол України.

Тому Шамшур вважає, що європейці так і не отримають гарантій безпеки для "сил заспокоєння", хоча більшість країн, які підтримують ініціативу, розглядали американські гарантії як передумову для запуску місії. Тільки у Франції заявили, що хотіли б підтримки від США, але можуть реалізувати ідею і без американців.

Миротворча місія в Україні - що відомо

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував Зеленський також анонсував зустріч, під час якої Франція та Велика Британія, а також, імовірно, інші країни долучаться до обговорення щодо миротворчої місії в Україні. Вони ознайомляться з базовими пропозиціями України, зокрема щодо локації, структури та складу потенційного контингенту, щоб розпочати більш предметний діалог.

Раніше, у ЗМІ повідомляли, що НАТО може допомогти європейській місії, що гарантуватиме мирну угоду в Україні. Це є в планах, які розробляє коаліція західних союзників України.

США готові доручити Європі забезпечення припинення вогню, але є нюанс - Шамшур
Армії країн Європи / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Великобританія почнуть готувати контингенти для розміщення в Україні. Вже скоро відбудеться зустріч американських та британських військових.

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Хто такий Олег Шамшур?

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

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перемир'я війна в Україні новини США Европа миротворча місія режим припинення вогню Олег Шамшур гарантії безпеки
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