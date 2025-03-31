Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Військові України та Британії зустрінуться для підготовки контингентів - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
31 березня 2025, 22:52
73
Президент України розповів про спільні кроки та роботу заради наближення миру.
Кир Стармер, Владимир Зеленский
Україна та Британія проведуть зустріч військових / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне зі слів президента:

  • Україна та Британія проведуть зустріч військових представників
  • Країни починатимуть підготовку контингентів

Україна та Великобританія почнуть готувати контингенти для розміщення в Україні. Вже скоро відбудеться зустріч американських та британських військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Щойно говорив із Премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів", - сказав президент.

відео дня

Він вкотре наголосив на тому, що потрібен достатньо сильний тиск на РФ, щоб не давати окупантам розширювати війну.

"Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний – постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти й примушувати Росію до миру", - додав він.

Введення миротворців до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що для завершення війни Україна потребує суттєвої підтримки Європи, зокрема у вигляді військового контингенту, здатного забезпечити мир силовими методами.

Водночас представниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитують російські ЗМІ, заявила, що розміщення миротворчих сил в Україні може призвести до прямого зіткнення між НАТО і Росією.

Тим часом Китай розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні. Як повідомляє Welt із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС, Пекін звернувся до Європейського Союзу з питанням про підтримку цієї ініціативи європейськими партнерами.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы миротворча місія Володимир Зеленський вторгнення Росії Кір Стармер
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп незадоволений як Зеленським, так і Путіним: що сказали у Білому домі

Трамп незадоволений як Зеленським, так і Путіним: що сказали у Білому домі

23:46Світ
Військові України та Британії зустрінуться для підготовки контингентів - Зеленський

Військові України та Британії зустрінуться для підготовки контингентів - Зеленський

22:52Політика
Новий наступ Росії та ультиматум Путіну: головні новини України (дайджест)

Новий наступ Росії та ультиматум Путіну: головні новини України (дайджест)

22:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
-4 градуси морозу та сніг: синоптики назвали точну дату похолодання в Україні

-4 градуси морозу та сніг: синоптики назвали точну дату похолодання в Україні

Заморозки і сніг накриють Україну: у яких областях вдарить зимова погода

Заморозки і сніг накриють Україну: у яких областях вдарить зимова погода

На Великдень буде доступний усім: в Україні стрімко дешевшає популярний продукт

На Великдень буде доступний усім: в Україні стрімко дешевшає популярний продукт

Гороскоп на завтра 1 квітня: Скорпіонам - успіх, Рибам - геніальна ідея

Гороскоп на завтра 1 квітня: Скорпіонам - успіх, Рибам - геніальна ідея

Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%

Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%

Останні новини

00:20

"Я буду здивований": Кондратюк оцінив шанси Ziferblat на перемогу на Євробаченні

00:15

Гороскоп на квітень 2025: один знак зодіаку набереться сміливості змінити своє життя

31 березня, понеділок
23:59

Найгірші сторони людини за знаком зодіаку: які демони сидять у кожному з нас

23:46

Трамп незадоволений як Зеленським, так і Путіним: що сказали у Білому домі

23:22

Повернулася після важкої хвороби: Ірина Білик звернулася до шанувальників

Російський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за нісРосійський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за ніс
23:06

Чи зможе Україна відбити новий наступ Росії на фронті: названо важливий нюанс

22:52

Військові України та Британії зустрінуться для підготовки контингентів - Зеленський

22:50

РФ хоче запускати одночасно по Україні 500 "Шахедів": коли чекати навалу дронів

22:36

Погана новина для багатьох: названо найгіршу та найкращу позу для снуВідео

Реклама
22:29

Подольська публічно розповіла про розрив із путіністом Пресняковим - деталі

22:14

Лідер популярного рок-гурту вступив до ЗСУ: "Коли повернусь - не знаю"

22:00

Новий наступ Росії та ультиматум Путіну: головні новини України (дайджест)

21:58

Росія готує наступ на дві області: Жданов назвав головну ціль ворога

21:50

"Стоїмо в молитвах": Овсієнко показалася на людях після свого зникнення

21:40

По всій Україні можуть з'явитися графіки подачі води: причина дуже серйознаВідео

21:28

Як зробити чудодійне добриво з яєчної шкарлупи: декілька простих кроків

20:51

"Єдина людина у світі": у Фінляндії назвали імʼя посередника між Україною та РФ

20:36

54 000 гривень за чхання: водіїв попередили про дивні, але "круглі" штрафи

19:55

Дзеркало заднього виду має приховану кнопку: про неї знають лише 5% водіїв

19:52

Як не переплачувати за світло: у ДТЕК розкрили головний секрет економії

Реклама
19:37

Сніг буде не лише в Карпатах: названо дату різкого похолодання

19:26

Українців з квітня можуть оштрафувати на 5 тисяч: за що та кого каратимуть

19:25

Феєрія любові та щастя: які знаки піймають удачу за хвіст на початку квітня

19:12

Яким має бути мир з Росією: Зеленський зробив важливу заяву про кінець війни

19:11

Зірка "Скаженого весілля" розкрила правду про Юрія Горбунова поза камерами

19:10

Як готується РФ до нового наступу на Україну?Погляд

19:06

"Вона півгодини називала мене повним ідіотом": скандал між Фіцо і главою ЄврокомісіїВідео

19:01

Трамп розлютився на Путіна: у Кремлі відреагували на різкі заяви лідера США

18:53

Ціни на борщовий набір злетіли: популярні овочі зросли у вартості

18:51

Жінка купила моторошну шкатулку в секонд-хенді: чим її налякала знахідка

18:46

Де 3 відмінності між малюнками: лише найуважніший вгадає за 5 секунд

18:36

Щури назавжди забудуть дорогу до саду: які рослини найкраще відлякують гризунів

18:01

Ціни не впадуть до травня: в Україні до 39% "злетіла" вартість популярних продуктів

17:50

Як коти лікують людей: ветеринар вказав на унікальну здібність улюбленців

17:36

Чи є гріхом самогоноваріння: священник здивував відповіддюВідео

17:29

"Піти на Київ або Одесу": чому насправді Путін хоче "взяти" ЗапоріжжяВідео

17:21

Тенденція на зниження: яким буде курс долара 1 квітня

17:06

РФ визначила 5 областей: коли почнеться новий масований наступ та яка ціль Путіна

16:48

Обвал на ринку сировини: що буде з цінами на молоко в Україні

16:47

Безробітний зірвав мільйонний джекпот після віщого сну: що йому приснилося

Реклама
16:35

"Часнику не буває багато": садівник показав, як зібрати великий урожай рослини

15:50

Що означають білі цятки на полуниці: далеко не насіння, як багато, хто думає

15:50

"Трампу це не подобається": в ОП пояснили, чому лідер США розлюлився на Путіна

15:37

Будуть спокутувані гріхи: що потрібно зробити 1 квітня, прикмети

15:25

"Путін водить Трампа за ніс, як ослика на арені": Жданов описав великий обман РФ

14:58

1 квітня не можна лихословити і розважатися: яке церковне свято, прикмети

14:57

Ектор Хіменес-Браво покинув Україну - що сталося

14:52

Чоловік знайшов в морозилці бабусі смакоту 1990-х років: що це за ласощі

14:42

Росіяни лізуть навіть з-під землі: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про бої за Торецьк

14:29

Підготовка займе 10 хвилин: дивовижне м'ясо на великодній стілВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти