Військові України та Британії зустрінуться для підготовки контингентів - Зеленський

Головне зі слів президента:
- Україна та Британія проведуть зустріч військових представників
- Країни починатимуть підготовку контингентів
Україна та Великобританія почнуть готувати контингенти для розміщення в Україні. Вже скоро відбудеться зустріч американських та британських військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
"Щойно говорив із Премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів", - сказав президент.відео дня
Він вкотре наголосив на тому, що потрібен достатньо сильний тиск на РФ, щоб не давати окупантам розширювати війну.
"Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний – постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти й примушувати Росію до миру", - додав він.
Введення миротворців до України - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що для завершення війни Україна потребує суттєвої підтримки Європи, зокрема у вигляді військового контингенту, здатного забезпечити мир силовими методами.
Водночас представниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитують російські ЗМІ, заявила, що розміщення миротворчих сил в Україні може призвести до прямого зіткнення між НАТО і Росією.
Тим часом Китай розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні. Як повідомляє Welt із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС, Пекін звернувся до Європейського Союзу з питанням про підтримку цієї ініціативи європейськими партнерами.
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