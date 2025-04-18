Серйозне посилення: експерт відповів, скільки Україна може отримати ракет Taurus

Україні можуть передати ракети Taurus двома партіями.

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Поява Taurus в Україні стане сильним політичним кроком / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

Що сказав Катков:

Німеччина зможе надати Україні дві партії ракет

Передача 100 ракет Taurus гарантуватиме ураження багатьох об'єктів в Росії

Ракети Taurus посилять оборонний потенціал України

Німеччина може передати Україні ракети Taurus. Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів в етері Еспресо, що ЗСУ можуть отримати по 50 одиниць цих ракет двома партіями.

Про це, за його словами, свідчить розмова очільника німецьких Повітряних сил. Катков зауважив, що 100 ракет для України - це реалістичні цифри, оскільки їх у Німеччини в боєздатному стані є від 150 до 250, а загалом до 500.

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"Тобто навіть якщо вони передадуть Україні сто ракет, це буде значна кількість. І це велика кількість уражених об'єктів РФ", - зауважив експерт.

Катков наголошує, що постачання Taurus Україні не призведе до миттєвої перемоги, але при цьому таке рішення Німеччини стане дуже важливим кроком для посилення оборонного потенціалу.

"Taurus завжди були політичним питанням, і зараз ці крилаті ракети стали символом. І ті червоні лінії з боку РФ, стосовно того, що передача Україні Storm Shadow або ATACMS призведе до участі у війні Франції, Великої Британії, США, наразі окупанти вже про це не згадують. І як тільки Taurus полетять по росіянах, а ми будемо сподіватися, що Мерц, очевидно новий очільник уряду Німеччини, на це піде, окупанти одразу забудуть про те, що колись говорили", - додав він.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

Передача Україні ракет Taurus - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus.

Згодом стало відомо, що за словами Фрідріха Мерца Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов. Однією з них є узгодження постачання із союзниками - Францією та Великою Британією.

Раніше також у ЗМІ повідомляли, що Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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