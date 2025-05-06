Пушилін озвучив плани Путіна щодо окупованих територій України

Ватажок однієї з невизнаних "народних республік" випадково проговорився.

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Пушилін озвучив справжні наміри Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрін з відео, скрін з DeepState

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Пушилін заявив, що РФ не буде відновлювати більшість зруйнованих сіл Донеччини

Українську землю хочуть роздати російським військовим

Путін брехав, що Росія візьметься за відбудову захоплених територій України

Гауляйтер тимчасово окупованого країною-агресоркою Росією Донецька Денис Пушилін заявив, що РФ не буде відновлювати більшість населених пунктів Донецької області, які зруйнували окупанти, адже це "економічно недоцільно".

Крім того Пушилін сказав, що землю, зачищену від місцевого населення, надалі роздадуть російським військовим. На це звернув увагу у Telegram український журналіст Денис Казанський.

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Він зазначив, що тим самим зрадник України розвіяв легенду кремлівського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія прийшла на територію України з метою захисту місцевого населення та відбудови зруйнованих сіл та селищ, і розповів про реальний план військового злочинця щодо українських територій.

"Ось і вся суть "визволення Донбасу". Все зруйнувати, корінних жителів убити та вигнати, а їхні землі поділити між загарбниками", - наголосив журналіст.

Позиція Росії щодо тимчасово окупованих територій України

Нагадаємо, Главред писав, що міністр закордонних справ країни-окупанта Росії Сергій Лавров заявив, що Москва, мовляв, не збирається віддавати Україні захоплені території.

Раніше також речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков вийшов із цинічною заявою, що так звані "нові регіони" Донбас та Новоросія є невід'ємною частиною РФ. Мова йде про Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області.

Сам же кремлівський диктатор Володимир Путін, за інформацією ЗМІ, не має наміру йти на компроміс на мирних переговорах в питаннях тимчасово окупованих територій.

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Хто такий Денис Казанський Денис Казанський - уродженець Донецька, український блогер, політичний оглядач і журналіст. Вимушений переселенець у зв'язку з війною на Донбасі. Автор книг про Донбас: "Чорна лихоманка", "Як Україна втрачала Донбас". Один з представників України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2017 році увійшов до Топ-20 політичних блогерів України в Facebook за рейтингом Еспресо TV, пише Вікіпедія. Веде популяний youtube-канал.

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