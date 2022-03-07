Історія з банкою солінь - не фейк: киянка розповіла про знищення дрона РФ

Ворожий дрон збили банкою солоних помідор / tutknow

У Мережі розповіли історію про те, як проста українка збила російський дрон банкою з огірками в Дніпровському районі Києва. Тоді багато користувачів сприйняли це як фейк.

Журналісти ресурсу Ліга знайшли киянку, яка і збила ворожий дрон. Ось тільки її головною зброєю стала банку з помідорами, а не з огірками.

За словами Олени, того дня вона вийшла на балкон покурити. Коли вона побачила дрон, взяла перше, що попалося під руку, і метнула цим в нього.

"Напевно, від страху. Тому що я злякалася. А що якщо звідти почнуть обстрілювати мене! Як шкода ті помідори... не знаю, звідки взялися байки про огірки", — розповіла Олена.

Також вона розповіла, що прийняла рішення залишитися в Києві, незважаючи на активні бойові дії. Жінка працює в магазині побутової хімії і виховує двох дітей.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що через активні протести жителів Херсона озброєні російські загарбники покинули центр міста.

Протестувальники - числом у кілька тисяч-вийшли на вулиці Херсона з плакатами, українськими прапорами і скандували патріотичні гасла.