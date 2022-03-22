Руїни, спалена техніка і розбомблені будівлі: як виглядає Макаров після окупації РФ

Руїни в селищі Макарів Київської області / Facebook голови Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова

Українські військові в понеділок, 21 березня, звільнили селище Макарів Київської області від російських окупантів. Весь день вони наносили удари по їхніх позиціях, в результаті чого населений пункт вдалося звільнити. Наразі над Макаровим майорить прапор України. У селищі суцільні руїни, зруйновані будівлі, спалена техніка і воронки на дорогах від прильотів снарядів.

Керівник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував фотографії селища. У Макарові багато руїн, розбомблених будівель, воронки на дорогах від влучивших снарядів, знищена техніка. Людей в селищі міського типу практично немає.

Селище Макарів після окупації Росії / Facebook голови Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова

Селище Макарів після окупації Росії / Facebook голови Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова

Селище Макарів після окупації Росії / Facebook голови Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова

"Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність і стійкість місцевих поліцейських залишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі і захищають громадян", - пише Нєбитов.

Відомо, що селище Макарів на Київщині перебувало під постійними обстрілами російських окупантів. Вони знищили кожен другий будинок у селищі.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що активна фаза бойових дій в Україні може припинитися за 2-3 тижні. Росіяни наступатимуть допоки, доки у них не закінчаться резерви.