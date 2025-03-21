Вогонь охопив 10 тисяч м²: в РФ дрони налетіли на аеродром, повторно горить НПЗ

Внаслідок пожежі є постраждалі, знищено техніку.

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У Краснодарському краї знову горить нафтобаза / Колаж: Главред, фото: тг-канали Astra, Mash, Exilenova+

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У Волгоградській області прогриміли вибухи в районі аеродрому

У Краснодарському краї РФ стався повторний вибух на нафтобазі

У ніч на 21 березня у Волгоградській області пролунали вибухи. За повідомленнями Telegram-каналу Mash, у регіоні помітили безпілотники, які прямували в бік місцевого аеродрому.

Російські ЗМІ уточнюють, що вибухи сталися в Калачівському районі, а їхньою можливою ціллю був аеродром "Маринівка".

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"За словами місцевих, вони чули близько 5-6 вибухів у Калачівському районі", - йдеться в публікації російського ресурсу.

За даними моніторингових каналів, перед цим у повітрі зафіксували кілька "моторних" та два "реактивні" безпілотники, що рухалися у напрямку Волгоградської області.

Крім того, у місті Кропоткін, Краснодарський край, знову стався вибух на нафтобазі, яку нещодавно атакували ударні дрони. За інформацією Telegram-каналу Оперативного штабу Краснодарського краю, другий вибух відбувся через розгерметизацію резервуара під час гасіння пожежі.

На НПС "Кавказька" стався вибух / фото: тг-канал Главред

Полум’я перекинулося на ще один резервуар, що збільшило площу загоряння до 10 тисяч квадратних метрів.

Унаслідок вибуху гарячі нафтопродукти потрапили на двох працівників і три одиниці техніки. Постраждалим надали першу медичну допомогу. Для ліквідації пожежі залучено 456 осіб та 181 одиницю техніки.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 21 березня, на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" в Курській області (РФ) прогриміли вибухи. Очевидці бачили вогняний стовп на кордоні Курської та Сумської областей.

Окрім цього, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Повідомлялося, що в Енгельсі начебто евакуюють мешканців прилеглих будинків з військовим аеродромом після атаки БПЛА.

За словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, аеродром Енгельс у Саратовській області РФ, де і спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки дронів, є єдиним летовищем, що зберігає більшість стратегічних ракет, які окупанти використовують для ударів по Україні.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що під атакою опинився цілий склад крилатих ракет, КАБів та боєприпасів.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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