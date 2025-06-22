Росія готує нові військові операції в Європі – ГУР виявило докази

Україна виявила основні слабкі місця Росії для точкових ударів, повідомив президент.

https://glavred.net/war/rossiya-gotovit-novye-voennye-operacii-v-evrope-gur-obnaruzhilo-dokazatelstva-10675397.html Посилання скопійоване

Росія готує військові операції в Європі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези Зеленського:

РФ планує нові військові операції на території Європи

Україна виявила ключові "больові точки" РФ і наноситиме точкові удари

Санкції завдають значних збитків російській економіці

Росія готує нові військові операції на території Європи. Готуються спільні кроки із захисту, зокрема у співпраці з Великою Британією та ЄС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Кирила Буданова.

За словами президента, розвідка виявила основні больові точки держави-агресора. По них Україна буде наносити точкові удари задля захисту власної території та населення, а також для значного ослаблення потенціалу Росії в агресивних діях.

відео дня

"Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи", - повідомив Зеленський.

Водночас розвідка відзначає суттєві збитки російській економіці, завдані санкціями, що, як зазначив президент, підтверджує правильність курсу України на примус Кремля до завершення війни шляхом посилення санкційного та іншого тиску.

"Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя", - додав глава держави.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Війна Росії й НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, Велика Британія таємно оновлює надзвичайні плани оборони країни на випадок прямого нападу з боку Росії, зокрема готується до ракетних та кібератак. Чиновникам доручили адаптувати старі протоколи: створити інструкції для уряду під час війни, забезпечити укриття для керівництва й королівської родини, а також підготувати розподіл ресурсів.

Також Росія активно зміцнює військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією — будуються нові склади, ремонтуються укриття для винищувачів, модернізуються бази. Фінляндія очікує, що кількість російських військ там утричі зросте в найближчі 5 років.

Крім цього, уряд Німеччини планує масштабну реконструкцію бункерів через загрозу великої війни з Росією. Як заявив глава Федерального управління цивільного захисту Ральф Тіслер, країна нині не готова до надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Читайте також:

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред