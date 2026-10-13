Реактивні БПЛА атакували Львівщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

поблизу Львова сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник.

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Наслідки атаки РФ у Львівській області / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

У вівторок, 13 жовтня, російські війська вдруге за день атакували Львівську область безпілотниками. У селі Малехів Львівської громади впав підбитий російський реактивний БпЛА. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, у Малехові зафіксували падіння ворожого безпілотника. Внаслідок російської атаки пошкоджені приватні житлові будинки.

"До лікарні доправили двох жінок у стані середньої важкості. Зараз обидві проходять обстеження", - розповів Садовий.

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Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що, за попередніми даними, поблизу Львова сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник. Він упав у Малехові під час повітряної тривоги, яка тривала в області з 15:04 до 15:31.

"Кількість постраждалих у Малехові внаслідок падіння ворожого безпілотника зросла до трьох", - додав Козицький о 16:01.

Згодом на Львівщині повторно оголосили тривогу. Керівник ОВА повідомив, що під час останньої повітряної тривоги наша ППО збила поблизу Львова ворожий безпілотник.

Козицький уточнив, що у Малехові ворожий безпілотник, падаючи, частково зруйнував два житлові будинки та гараж. Також знищено три автомобілі.

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