Реактивні БПЛА атакували Львівщину: пошкоджено будинки, є постраждалі

У вівторок, 13 жовтня, російські війська вдруге за день атакували Львівську область безпілотниками. У селі Малехів Львівської громади впав підбитий російський реактивний БпЛА. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, у Малехові зафіксували падіння ворожого безпілотника. Внаслідок російської атаки пошкоджені приватні житлові будинки.
"До лікарні доправили двох жінок у стані середньої важкості. Зараз обидві проходять обстеження", - розповів Садовий.
Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив, що, за попередніми даними, поблизу Львова сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник. Він упав у Малехові під час повітряної тривоги, яка тривала в області з 15:04 до 15:31.
"Кількість постраждалих у Малехові внаслідок падіння ворожого безпілотника зросла до трьох", - додав Козицький о 16:01.
Згодом на Львівщині повторно оголосили тривогу. Керівник ОВА повідомив, що під час останньої повітряної тривоги наша ППО збила поблизу Львова ворожий безпілотник.
Козицький уточнив, що у Малехові ворожий безпілотник, падаючи, частково зруйнував два житлові будинки та гараж. Також знищено три автомобілі.
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