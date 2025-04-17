РФ взялась за зброю масового ураження: експерт попередив про небезпеку

Що сказав Рябих:
- Ворог удосконалює терористичну тактику
- Росія експериментує з отруйними речовинами
- РФ випробовує зброю масового ураження на українцях
Для удосконалення терористичної тактики країна-агресорка Росія експериментує із застосуванням зброї масового ураження. Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.
"Зараз ворог експериментує з застосуванням зброї масового ураження, і це дуже вагомий сигнал, на який треба реагувати. Це також свідчить про удосконалення терористичної тактики противника. Раніше ми бачили застосування противником зброї з бойовими головками об'ємного вибуху, яка є летальною саме для населення, оскільки навіть правило двох стін у такому випадку не діє", - попередив він.
Окупанти експериментують з отруйними речовинами, які призначені для застосування в конкретних населених пунктах і на конкретних об'єктах. Таким чином ворог хоче випробувати, наскільки вони будуть ефективними для можливого тиску на населення та керівництво України.
"У будь-якому випадку до уламків Шахедів не слід наближатися і необхідно повідомляти фахівців. Навіть якщо ці Шахеди не містять отруйних хімічних речовин, вони все одно є небезпечними, оскільки цей об'єкт розроблявся для того, щоб уражати людей", - додав експерт.
Застосування окупантами хімічної зброї - що відомо
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що окупаційні війська країни-агресорки Росії можуть наносити хімічні отруйні речовини на свої БпЛА типу Shahed-136 та Герань-2, щоб завдавати додаткової шкоди людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів.
Згодом в ЦПД підтвердили, що російські війська застосовують проти України дрони-камікадзе типу "Шахед" з отруйними речовинами. В одному з ворожих БпЛА виявили капсулу з високотоксичним іритантом.
Раніше, як писав Главред, аналітики ISW повідомляли, що російські окупаційні війська продовжують застосовувати хімічну зброю, у такий спосіб порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.
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Хто такий Валерій Рябих?
Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.
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