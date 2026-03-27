РФ вдарила по житловому районі Харкова: є влучання в багатоповерхівку, що відомо

Руслан Іваненко
27 березня 2026, 01:33оновлено 27 березня, 02:28
Міська влада Харкова фіксує наслідки обстрілу, уточнює інформацію про постраждалих та пошкодженя.
Ворог застосував ймовірно ракети

Коротко:

  • Харків зазнав ракетного обстрілу вночі 27 березня
  • Поранені мешканці багатоповерхівки в Київському районі
  • Повторні вибухи пролунали в житлових районах міста

У ніч на 27 березня Харків зазнав ракетного обстрілу з боку країни-агресорки Росії. Близько 1:00 ночі окупаційні війська завдали удару по місту, ймовірно застосувавши ракетні системи залпового вогню, повідомляють моніторингові канали.

"У Харкові було чутно серію вибухів", — йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.

Згодом вони додали, що пролунали повторні вибухи.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ракета влучила у багатоквартирний будинок у Київському районі, є поранені. За уточненою інформацією, постраждав багатоквартирний будинок, а також зафіксовано удар ворогожого безпілотника по тому ж районі міста.

На 02:20 стало відомо, що внаслідок удару постраждали шестеро мешканців дев’ятиповерхового будинку, у всіх зафіксовано гостру реакцію на стрес.

На місці працюють усі відповідні служби, повідомив Терехов

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, Увечері 24 березня ворожий дрон завдав удару по житловому будинку на півдні Одеської області. Спалахнула пожежа. Є постраждала та, ймовірно, ще одна людина перебуває під завалами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Також вдень, 24 березня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару дронами по Україні. В регіонах зростає кількість поранених та загиблих через російський обстріл. Про деталі ворожої терористичної атаки повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, у ніч на 24 березня Полтавська область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ. Ворог застосував комбіновану атаку, використавши ударні безпілотники та балістичну зброю.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова новини України ракетний удар
