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Ворог завершує перегрупування військ - Генштаб

6 квітня 2022, 21:05

Ворог здійснює перегрупування військ і розвідку, намагається поліпшити тактичне положення окремих підрозділів.

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Ворог завершує перегрупування військ / фото Генштабу

Російські окупанти продовжують підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю території Донецької та Луганської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ в вечірньому зведенні в середу, 6 квітня.

Ворог здійснює перегрупування військ і розвідку, намагається поліпшити тактичне положення окремих підрозділів в Південнобузькому районі і закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області.

"Завершується перегрупування військ і відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу, виведених в райони Брянської і Курської областей", – йдеться в повідомленні.

При цьому триває підготовка та переміщення підрозділів окупаційних військ Збройних сил РФ на територію України. Ворогом сплановано переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу з території Білорусі в Бєлгородську область. Також фіксується переміщення в цю область окремих підрозділів Центрального військового округу.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у положенні та стані угруповання військ противника не виявлено. Підрозділи Східного військового округу, виведені на територію Гомельської області, завершують перегрупування.

Відзначається переміщення підрозділів противника в Залізничні станції для завантаження і подальшої передислокації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. В основному в нічний час, окупанти проводять обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії і мінометів. У районі міста Ізюм активні дії противник не проводив. Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного військового округу здійснює перегрупування.

Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог приступив до використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і військовою технікою зі станції Валуйки (РФ) на залізничну станцію Куп'янськ (Україна).

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджується на бойових діях у районах населених пунктів Попасна та Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається поліпшити тактичне положення.

Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків.

Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретине, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка друга, Мар'їнка та Красногорівка.

У районі Попасної, Степового, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецького та солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

Триває штурм міста Маріуполь, противник активно застосовує авіацію.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка та Гуляй Поле.

У результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка.

Нагадаємо, США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. На цей же раз обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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