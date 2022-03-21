РФ перекидає нові війська і техніку в Україну - CIT

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Росія продовжує перекидати війська та інженерну техніку до кордонів України.

Про це йдеться в повідомленні Conflict Intelligence Team в Тelegram.

На опублікованому відео, знятому 17 березня в Ростові-на-Дону, видно ешелон з танками, який, згідно з базою даних ржд, йде з Приморського краю. На іншому відео, знятому на північ від міста 18 березня, їде ешелон вантажівок і бронетранспортерів — судячи з напрямку, ймовірно, слід з Кавказу або з Краснодарського краю.

Крім бойової техніки аналітики повідомляють і про перекидання інженерних машин. Так, в Іркутській області бачили багато військових евакуаторів РЕМ-КЛ і МТП-А2, які можуть знадобитися для розтягування кинутої або зламаної техніки. У передмісті Санкт-Петербурга 18 березня був помічений ешелон з понтонним парком, призначеним для наведення тимчасових мостів.

У CIT відзначили, що інтенсивність перекидання зараз нижче, ніж у місяці перед початком війни. За оцінкою аналітиків, Росія може розташовувати ще до 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність яких перевищує 20 тисяч осіб. "Зрозуміло, до підготовки і бойових якостей цих підрозділів є закономірні питання", — підкреслюють в CIT.

Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.