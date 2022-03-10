РФ завдала авіаційного та артилерійського удару по Харківщині: є загиблі

Руйнування в Золочеві / suspilne.media

У четвер, 10 березня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Харківській області. Зокрема, по Фізико-технічному інституту, розташованому у П'ятихатках.

Як повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко в Telegram, в Інституті вперше в Європі був виявлений нейтрон в 1930 році.

Там же знаходяться джерела радіаційного опромінення, які використовується в наукових цілях.

Після удару по Фізико-технічному інституту в Харкові на території Інституту почалася пожежа

Крім того, окупанти з артилерії обстріляли селище Золочів у Харківській області. Відомо про загиблих і поранених, повідомив голова громади Віктор Коваленко.

"Окупанти почали обстрілювати нас близько пів на одинадцяту ранку. Всього в селищі впало до десятка артилерійських снарядів. Загинула 56-річна жителька Золочева. Снаряд впав в п'яти метрах, коли вона з дочкою йшла по вулиці. 35-річну доньку з важким пораненням руки і спини відвезли до Харкова. Її успішно прооперували. Далі черга за нею, щоб вона витримала. На іншій вулиці поранення руки отримала бабуся, якій за 80 років. Їй в нашій лікарні хірурги дістали осколки, руку перев'язали. Два будинки повністю зруйновані, ще два - більш-менш, і ми допомагаємо, і їхні сусіди. У церкві від вибухів вибило вікна", - передавати він.

Важкі бої в Золочеві вже кілька днів йшли, поодинокі снаряди долітали. Але так, як сьогодні, кажуть у селищі, накрили вперше з початку війни.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали новий удар по Харкову. У місті більше години чулися звуки залпів, оголошена повітряна тривога.