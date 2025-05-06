РФ може почати новий наступ на Чернігівщину: названо головну ціль окупантів

Загроза нового наступу РФ на Чернігівщині обмежена через складність місцевості та обмежену кількість військ ворога, зазначив аналітик.

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Росія може почати новий етап боїв на Чернігівщині - яка ціль окупантів / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Коваленко:

Війська РФ можуть спробувати почати бойові дії на Чернігівщині з боку Білорусі

Лукашенко не дасть Путіну свої війська для нових наступальних операцій

Наступ РФ на країну НАТО завершиться катастрофою

Росіяни можуть спробувати розтягнути українські сили та почати бойові дії на Чернігівщині з боку Білорусі. Однак, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить РФ використовувати білоруські війська для цієї авантюри. Про це в коментарі Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, Росія може спробувати розтягнути лінію фронту, почавши бойові дії в Чернігівській області невеликими силами, без глибокого просування вглиб української території.

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"Але якщо такі дії будуть здійснюватися з території Білорусі, Україна на це точно відповість, причому по білоруській території. Якщо 2022 року ми поводилися щодо Білорусі стримано і політкоректно, навіть не відповідали на удари з білоруської території по нашій країні, то цього разу все буде інакше - на території Білорусі обов'язково з'являться українські підрозділи і наші зони контролю", - вказує він.

Він також наголосив, що у разі початку наступу з Брянської області ситуація буде аналогічною. Заходити звідти росіянам буде невигідно, оскільки угруповання військ "Брянськ" налічує трохи більше 10 тисяч осіб, що значно менше, ніж, наприклад, у Курській (понад 60 тисяч) чи Бєлгородській областях (близько 55 тисяч). Тож виникає питання, на що здатні ці 10 тисяч.

Крім того, він зауважив, що територія Брянської області це переважно ліси й болота, де є лише окремі придатні для закріплення ділянки, тож загроза для Сумщини та Чернігівщини звідти обмежена.

"Якщо росіяни не матимуть на меті проникнення вглиб території України основними трасами й логістичними артеріями, наприклад, через Городню чи Семенівку, а вестимуть бої виключно в прикордонній смузі, то, по-перше, їх там з'їдять комахи (особливо наші, з біолабораторій), а, по-друге, наші контрдиверсійні дії будуть домінувати й на українській території, і на російській, адже ми можемо зайти на територію Брянської області й там формувати буферні зони. У Брянській області немає такої кількості сил і засобів, які могли б нас зупинити", - підкреслює він.

Військовий експерт вважає, що Лукашенко навряд чи надасть білоруські війська Путіну для нових наступів, максимум, на що він здатен, це дозволити використовувати білоруську територію. Білоруська армія йому потрібна для власної безпеки, зокрема, для утримання влади в середині країни.

"Та й що там тієї білоруської армії! Це всього 14 тисяч сухопутних військ. Але - цікавий момент - у білоруської армії штатної техніки більше, ніж у російської. Проте білоруські війська не підготовлені і не мають військового досвіду. Це така собі "паперова" армія. До того ж на скільки цих 14 тисяч вистачить! Подивіться на втрати, яких зазнає російська армія в цій "м'ясорубці" щомісяця - такими темпами за місяць від білорусів нічого не залишиться. Як тоді Лукашенко захищатиметься від власного народу? Тоді в Білорусі можуть початися протести, і для Лукашенка все закінчиться погано", - наголосив аналітик.

Коваленко також зауважив, що не виключає можливості, що Путін наважиться на вторгнення до однієї з країн НАТО. На його думку, Путін може скористатися тим, що адміністрація Трампа підриває систему глобальної безпеки та міжнародного права, які формувалися протягом століть, і випробувати Захід на рішучість.

"І це буде катастрофа, оскільки, яким би аморфним і архаїчним не було НАТО, цей альянс повільно, але працює. Тому для Росії напад на одну з країн НАТО буде пострілом у скроню", - резюмував він.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, попри запевнення начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, бойові дії в Курській області Росії тривають. Як зазначив військовий експерт Павло Лакійчук, українські сили активізувалися поблизу населеного пункту Тьоткіно.

Тим часом, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російські війська намагаються прорватися до адміністративних меж Дніпропетровської області, орієнтуючись на символічну дату — 9 травня.

Також стало відомо, що окупанти намагалися штурмувати Костянтинівку з боку Торецька. Проте атака провалилася завдяки ефективним діям ЗСУ. Про це повідомив лейтенант з позивним "Алекс", додавши, що після невдачі ворог змінив тактику.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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