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"Важка битва розпочалась": росіяни вже штурмують українське місто

Ангеліна Підвисоцька
6 травня 2025, 00:03
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Російські окупанти намагаються зайти у Костянтинівку, ворог розпочав обходити місто з заходу.
ВСУ
Почалася битва за Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські окупанти намагалися лоб у лоб штурмувати Костянтинівку зі сторони Торецька, однак цей план провалився завдяки діям українських захисників. Після цього ворог почав зміщувати акценти. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Тепер росіяни намагаються обходити Костянтинівку з заходу.

"Вже 9 місяців успіхи противника зі сторони Торецька та Нью-Йорка прям дуже нікчемні, враховуючи витрачені сили та засоби, тому підтискають на інших ділянках в районі Олександрополя та Новооленівки", - зазначив лейтенант ЗСУ.

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Він додав, що у деяких місцях російська піхота змогла дійти до траси Покровськ - Костянтинівка.

"Загалом попереду нас чекатиме важка битва за Констаху (Костянтинівку - Главред), яка вже фактично розпочалась", - акцентував лейтенант ЗСУ.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що бої в Курській області тривають 9 місяців. За цей час операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

Як писав Главред, росіяни активізувалися на Лиманському напрямку, де кількість бойових зіткнень більша, ніж на інших ділянках фронту, окрім Покровського напрямку. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, противник працює над перекиданням на Лиманський напрямок додаткових військ, в тому числі за річку Жеребець. Тим самим окупанти створюють загрозу для ЗСУ.

Крім того, у американському Інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України просунулися в районі Торецька. Водночас російські окупанти мають певне просування на цьому ж напрямку та під Куп’янськом.

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