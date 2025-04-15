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РФ може почати новий наступ з Білорусі, готують навчання: чи є загроза для Києва

Юрій Берендій
15 квітня 2025, 19:00
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Світан оцінив загрозу повторення сценарію 2022 року та нового наступу РФ на Київ і вказав на недостатню кількість ресурсів у російських військ.
ВСУ
Росія та Білорусь проведуть нові навчання - чи є загроза нового наступу / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Про що сказав Світан:

  • Військове командування готується до гіршого сценарію
  • Теоретично можливість нового наступу РФ по аналогії з 2022 роком існує
  • РФ немає достатньо ресурсів для масштабного наступу на Київ

Цієї осені відбудуться спільні військові навчання Росії та Білорусі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про загрозу повторення сценарію 2022 року, що передбачав наступ на Київ через територію Білорусі. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду оцінив ймовірність нового наступу РФ на Київ та загрозу вторгнення до однієї із країн Європи.

За словами експерта, генерал Сирський не міг висловитися інакше, адже це могло б бути сприйнято як легковажна заява в дусі "травневих шашликів" 2022 року. Тож Сирський свідомо озвучив найгірший сценарій, адже військове командування завжди готується саме до нього.

"Так, теоретично така можливість є. І вона планується - це командно-штабні ігри, які проводяться перед якимись навчаннями або під час них. Це може бути легендою - командно-штабні навчання із захоплення Польщі або пробивання коридору в Калінінградську область, або із захоплення трьох балтійських країн. Усе це буде контекстом навчань, однією з легенд", - сказав експерт.

Втім, як наголошує Роман Світан, йдеться не про реальну підготовку до нового вторгнення. Хоча самі навчання є певною формою підготовки, перевіркою стану армії та її готовності до дій. Проте зараз у РФ немає достатніх ресурсів для масштабної операції, а участь білоруської армії не змінить ситуацію.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про можливість вторгнення Росії до країн НАТО і спрогнозував події на українському фронті у 2025 році:

Він також зауважив, що у 2022 році Росія вже використовувала навчання як прикриття для підготовки до повномасштабного вторгнення. Проте це була військова авантюра, оскільки на той час зібраних сил було явно недостатньо для захоплення Києва чи Лівобережжя, не кажучи вже про всю Україну. Метою тодішньої операції було встановлення контролю над українською столицею.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові звільнили населений пункт Дніпроенергія у Волноваському районі Донецької області, а також покращили свої позиції на двох важливих напрямках. Про це повідомив командир одного з тактичних угруповань ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

На фронті помітне зростання використання бронетехніки російськими військами після тривалого періоду її обмеженого застосування. Згідно з даними Інституту вивчення війни, українські військові фіксують активізацію механізованих штурмів з боку окупаційних сил РФ.

За словами військового експерта Ігоря Романенка, російські сили мають певне тактичне просування на Сумському напрямку, однак про серйозні стратегічні зміни поки не йдеться.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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