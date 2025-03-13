РФ виклала США вимоги щодо України: у Reuters дізналися, чого хоче Кремль

Російські та американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і віртуальних бесід упродовж останніх трьох тижнів.

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Росія висунула вимоги щодо переговорів зі США по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

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Трамп чекає відповіді від Путіна щодо 30-денного перемир'я

РФ представила список "широких" вимог

Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни з Україною та перезавантаження відносин із Вашингтоном.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, умови Кремля "широкі та схожі з вимогами, які він раніше висував Україні, США і НАТО".

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При цьому незрозуміло, що саме Москва внесла до свого списку і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до їх прийняття. Російські та американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і віртуальних бесід упродовж останніх трьох тижнів.

Видання нагадує, що більш ранні умови охоплювали відмову Києва від членства в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ на території України і міжнародне визнання заяви президента Володимира Путіна про приналежність Криму і чотирьох областей Росії.

"Останніми роками Росія також вимагала від США і НАТО усунення так званих "корінних причин" війни, включно з розширенням НАТО на схід", - додали журналісти.

​Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Переговори про припинення вогню на 30 днів - що відомо

Як писав Главред, Україна готова до припинення вогню з Росією на 30 днів. Відповідну ініціативу запропонували Сполучені Штати Америки. Режим перемир'я може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови ухвалення та одночасного виконання Російською Федерацією.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи результати переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив під час спілкування з журналістами, що сподівається на згоду Росії на припинення вогню.

За даними Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, може погодитися на умови перемир'я з Україною. Путін прагне заздалегідь гарантувати, що його власні умови будуть враховані. За словами особи, знайомої з позицією Кремля, він намагатиметься виграти час, щоб забезпечити для Москви максимально вигідні умови припинення бойових дій.

Депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що країна-агресор Росія не погодиться на 30-денне перемир'я, оскільки це дасть змогу Україні перегрупуватися й отримати додаткове озброєння.

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