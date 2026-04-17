РФ готує масове переселення росіян до України: який нюанс не врахував Кремль

Економіст наголошує на відсутності реального інтересу росіян до переселення в зону бойових дій і провалі подібних політик у минулому.

Економіст прокоментував плани Кремля щодо переселення росіян на тимчасово окуповані регіони України

Росіяни не хочуть їхати на тимчасово окуповані території України

Програми Кремля щодо заселення регіонів України росіянами неможливо реалізувати

Росія намагається закріпити контроль над окупованими територіями не лише військово, а й демографічно — через плани масового переселення власного населення. У так званих "стратегіях розвитку" до 2045 року йдеться про залучення понад 100 тисяч росіян у захоплені регіони України. Втім, реалістичність таких намірів викликає серйозні сумніви. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

Мілов висловив переконання, що до 2045 року окуповані території обов’язково повернуться під контроль України, і це, на його думку, не підлягає сумніву.

"Бажання росіян їхати на окуповані території мінімальне, якщо взагалі є. Навіть ті, хто вирішує поїхати працювати, вирушають вахтовим методом, щоб заробити і з грошима повернутися назад. Тому що ніякого зв’язку з цими місцями у росіян з інших регіонів немає. Росіяни дуже погано розуміють, що це за місцевість, тому у них просто будуть адаптаційні проблеми в спілкуванні з тими людьми, які там живуть. З чуток знаю, що росіяни, які зараз працюють на окупованих територіях, почуваються не в своїй тарілці, не на своїй землі, їм хочеться назад, заробивши грошей", - вказав він.

Він також зазначив, що не вірить у масштабні плани переселення, оскільки подібні ініціативи раніше вже зазнавали провалу. Як приклад він навів програму переселення російськомовних із колишніх республік СРСР до Росії, яка замість очікуваних масових результатів звелася до менш ніж 30 тисяч осіб на рік через відсутність бажаючих. За його словами, після початку повномасштабної війни інтерес до таких програм ще більше знизився.

"Треба бути божевільним, щоб зараз переїжджати жити до Росії, наприклад, з Казахстану. Люди, навпаки, зацікавлені емігрувати до Казахстану. Я не бачу можливості, щоб росіяни з регіонів, які не були зачеплені війною, масово їхали на території, де щодня доводиться жити в умовах війни. Не поїдуть. Це нереалістично", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія заявила про масштабну програму заселення тимчасово окупованих територій України, подаючи це як нібито повернення місцевих жителів, однак справжня мета таких дій інша. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Водночас Володимир Путін затвердив нову стратегію державної національної політики РФ до 2036 року, в основі якої лежить концепція так званої держави-цивілізації. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, це спрямовано на посилення русифікації населення на окупованих територіях.

У відповідному стратегічному документі російська влада робить акцент на зміцненні російської ідентичності та розширенні культурного впливу. Окремо передбачено поширення цієї політики на тимчасово окуповані українські землі.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

