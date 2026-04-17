Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує масове переселення росіян до України: який нюанс не врахував Кремль

Юрій Берендій
17 квітня 2026, 16:17
Економіст наголошує на відсутності реального інтересу росіян до переселення в зону бойових дій і провалі подібних політик у минулому.
Економіст прокоментував плани Кремля щодо переселення росіян на тимчасово окуповані регіони України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни не хочуть їхати на тимчасово окуповані території України
  • Програми Кремля щодо заселення регіонів України росіянами неможливо реалізувати

Росія намагається закріпити контроль над окупованими територіями не лише військово, а й демографічно — через плани масового переселення власного населення. У так званих "стратегіях розвитку" до 2045 року йдеться про залучення понад 100 тисяч росіян у захоплені регіони України. Втім, реалістичність таких намірів викликає серйозні сумніви. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

Мілов висловив переконання, що до 2045 року окуповані території обов’язково повернуться під контроль України, і це, на його думку, не підлягає сумніву.

відео дня

"Бажання росіян їхати на окуповані території мінімальне, якщо взагалі є. Навіть ті, хто вирішує поїхати працювати, вирушають вахтовим методом, щоб заробити і з грошима повернутися назад. Тому що ніякого зв’язку з цими місцями у росіян з інших регіонів немає. Росіяни дуже погано розуміють, що це за місцевість, тому у них просто будуть адаптаційні проблеми в спілкуванні з тими людьми, які там живуть. З чуток знаю, що росіяни, які зараз працюють на окупованих територіях, почуваються не в своїй тарілці, не на своїй землі, їм хочеться назад, заробивши грошей", - вказав він.

Він також зазначив, що не вірить у масштабні плани переселення, оскільки подібні ініціативи раніше вже зазнавали провалу. Як приклад він навів програму переселення російськомовних із колишніх республік СРСР до Росії, яка замість очікуваних масових результатів звелася до менш ніж 30 тисяч осіб на рік через відсутність бажаючих. За його словами, після початку повномасштабної війни інтерес до таких програм ще більше знизився.

"Треба бути божевільним, щоб зараз переїжджати жити до Росії, наприклад, з Казахстану. Люди, навпаки, зацікавлені емігрувати до Казахстану. Я не бачу можливості, щоб росіяни з регіонів, які не були зачеплені війною, масово їхали на території, де щодня доводиться жити в умовах війни. Не поїдуть. Це нереалістично", - резюмує він.

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російському війську, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

Тимчасово окуповані території України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія заявила про масштабну програму заселення тимчасово окупованих територій України, подаючи це як нібито повернення місцевих жителів, однак справжня мета таких дій інша. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Водночас Володимир Путін затвердив нову стратегію державної національної політики РФ до 2036 року, в основі якої лежить концепція так званої держави-цивілізації. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, це спрямовано на посилення русифікації населення на окупованих територіях.

У відповідному стратегічному документі російська влада робить акцент на зміцненні російської ідентичності та розширенні культурного впливу. Окремо передбачено поширення цієї політики на тимчасово окуповані українські землі.

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Мілов
Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапоїЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти