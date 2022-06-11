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На Донбасі бідолаха-пес чекає господарів біля будинку, зруйнованого російськими окупантами

11 червня 2022, 09:07

На місці артилерійського обстрілу, який здійснили окупанти, відпрацювали поліцейські та рятувальники, які до останнього боролися за життя людей.

Пес
На Донбасі бідолаха-пес чекає господарів біля руїн будинку/ колаж фото Нацполіція / скріншот з відео

У місті Костянтинівка (Донеччина) російські агресори своїм артилерійським обстрілом знищили приватний будинок - причому саме в той момент, коли в ньому знаходилися мешканці. Будівля повністю знищена і на її руїнах сумно сидить пес по кличці Бадді, повідомляють представники Главку Нацполіції по регіону.

За їх словами, одного мешканця відкопали з-під завалів живим, а іншого, на жаль, врятувати не вдалося.

Жертв могло бути більше, але частина сім'ї вчасно покинули будинок. А постраждалі чоловіки залишилися доглядати за житлом і городом.

Співробітники Нацполіції задокументували наслідки артилерійського обстрілу і відкрили кримінальну справу за статтею 438 ("Порушення законів і звичаїв війни") українського Кримінального кодексу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як разом зі співробітниками української військової розвідки "служить" вівчарка на прізвисько Веста.

За словами розвідників, чотирилапа помічниця спеціалізується на пошуках ворожих мін та інших вибухових пристроїв. Веста ‒ "побратим" іншого харизматичного працівника ГУР - кобеля бельгійської вівчарки Бой.

До того повідомлялося, що пес-сапер отримав найпрестижнішу в світі кінопремію, якою нагороджують собак. В рамках Каннського фестивалю Патрону була присуджена премія "Пальмовий пес".

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Автор: Єгор Бунін
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