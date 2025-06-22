Путін насолоджується: Подоляк назвав причини, через які РФ не припинить війну

Подоляк сказав, що Путіну подобається процес війни.

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Ставлення Путіна до війни в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви Подоляка:

Путін не збирається зупиняти війну

Для Кремля це раціональний вибір, який вирішує одразу безліч проблем

Найближче оточення Путіна отримує фінансовий дохід від війни

Для росіян війна важлива та набагато дешевша за будь-який інший формат існування, тому Володимир Путін не збирається зупинятися. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Ми-Україна.

За його словами, продовження війни є для Кремля раціональним вибором, який вирішує одразу цілу низку проблем.

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"Вони за рахунок війни, по-перше, вирішили свої внутрішні питання — питання тотального контролю за проблемами, негараздами, які є на внутрішньому ринку. Друга складова — вони, знову ж таки, за рахунок війни повернулися тимчасово, але повернулися з глобальним порядком денним, на домінуючій позиції — так, через насилля. Третя складова — найближче оточення Путіна отримує прямі фінансові доходності від війни, тобто вони заробляють більше, ніж без війни, на обслуговуванні, на сервісі війні", - наголосив він.

Подоляк також припустив, що російському диктаторові подобається процес війни.

"Самому Путіну подобається оця, по-перше, мілітаристська риторика, ідеологія, вигляд країни, ну і більше того, він насолоджується естетично кадрами масованої різні, яку він вчиняє в країні, в нашій з вами країні. Оце все є мотивацією", - підсумував радник керівника Офісу президента.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 червня російський диктатор Володимир Путін знову озвучив ультимативні умови, на яких Москва готова обговорювати завершення війни проти України. Зокрема, він зажадав від Києва офіційної відмови від членства у військових союзах, нейтрального статусу і відмови від прагнення до володіння ядерною зброєю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ухвалила низку важливих рішень у відповідь на нещодавні висловлювання Володимира Путіна, в яких той знову підтвердив наміри захопити всю територію України.

Водночас, президент США Дональд Трамп почав розкидатися погрозами через війну в Україні. Він пригрозив деяким американським політикам і наголосив, що тим, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, треба "стежити за язиком". Мовляв, це може мати наслідки для них.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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