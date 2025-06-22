Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін насолоджується: Подоляк назвав причини, через які РФ не припинить війну

Марія Николишин
22 червня 2025, 10:26
116
Подоляк сказав, що Путіну подобається процес війни.
Путін насолоджується: Подоляк назвав причини, через які РФ не припинить війну
Ставлення Путіна до війни в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви Подоляка:

  • Путін не збирається зупиняти війну
  • Для Кремля це раціональний вибір, який вирішує одразу безліч проблем
  • Найближче оточення Путіна отримує фінансовий дохід від війни

Для росіян війна важлива та набагато дешевша за будь-який інший формат існування, тому Володимир Путін не збирається зупинятися. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Ми-Україна.

За його словами, продовження війни є для Кремля раціональним вибором, який вирішує одразу цілу низку проблем.

відео дня

"Вони за рахунок війни, по-перше, вирішили свої внутрішні питання — питання тотального контролю за проблемами, негараздами, які є на внутрішньому ринку. Друга складова — вони, знову ж таки, за рахунок війни повернулися тимчасово, але повернулися з глобальним порядком денним, на домінуючій позиції — так, через насилля. Третя складова — найближче оточення Путіна отримує прямі фінансові доходності від війни, тобто вони заробляють більше, ніж без війни, на обслуговуванні, на сервісі війні", - наголосив він.

Подоляк також припустив, що російському диктаторові подобається процес війни.

"Самому Путіну подобається оця, по-перше, мілітаристська риторика, ідеологія, вигляд країни, ну і більше того, він насолоджується естетично кадрами масованої різні, яку він вчиняє в країні, в нашій з вами країні. Оце все є мотивацією", - підсумував радник керівника Офісу президента.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 червня російський диктатор Володимир Путін знову озвучив ультимативні умови, на яких Москва готова обговорювати завершення війни проти України. Зокрема, він зажадав від Києва офіційної відмови від членства у військових союзах, нейтрального статусу і відмови від прагнення до володіння ядерною зброєю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ухвалила низку важливих рішень у відповідь на нещодавні висловлювання Володимира Путіна, в яких той знову підтвердив наміри захопити всю територію України.

Водночас, президент США Дональд Трамп почав розкидатися погрозами через війну в Україні. Він пригрозив деяким американським політикам і наголосив, що тим, хто закликає Україну продовжувати війну з Росією, треба "стежити за язиком". Мовляв, це може мати наслідки для них.

Читайте також:

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Михайло Подоляк новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зірвали плани: Сирський зізнався, скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині

Зірвали плани: Сирський зізнався, скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині

11:12Фронт
Україна зможе піти у контрнаступи: Сирський розповів, що готують ЗСУ

Україна зможе піти у контрнаступи: Сирський розповів, що готують ЗСУ

10:37Фронт
Після атаки на Іран: у США заговорили про імпічмент Трампа, деталі

Після атаки на Іран: у США заговорили про імпічмент Трампа, деталі

09:44Політика
Реклама

Популярне

Більше
Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секрет

Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секрет

Карта Deep State онлайн за 22 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Куди не можна їхати 22 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Куди не можна їхати 22 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

Китайський гороскоп на сьогодні 22 червня: Кроликам - проблеми із законом, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 22 червня: Кроликам - проблеми із законом, Собакам - плітки

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 червня (оновлюється)

Останні новини

11:12

Зірвали плани: Сирський зізнався, скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині

10:37

Україна зможе піти у контрнаступи: Сирський розповів, що готують ЗСУ

10:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 червня

10:26

Путін насолоджується: Подоляк назвав причини, через які РФ не припинить війну

10:21

Китайський гороскоп на завтра 23 червня: Коням - конфлікти, Мавпам - безсоння

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
09:57

Путін сказав не спроста: в ISW пояснили, чому в РФ заговорили про "брудну бомбу"

09:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 червня (оновлюється)

09:44

Після атаки на Іран: у США заговорили про імпічмент Трампа, деталі

09:30

Хто придумав фразу "Слава Україні!" — правда, яку приховували століттямиВідео

Реклама
09:28

Гороскоп на завтра 23 червня: Терезам - благословенний день, Рибам - відпочинок

09:06

РФ ударом по Донеччині вбила підлітка: що відомо про наслідки нічної атакиФото

09:03

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 червня: Овну - розчарування, Раки отримають шанс

09:01

Карта Deep State онлайн за 22 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

Удар по Ірану: відомо, скільки бомб та ракет США скинули на ядерні об’єкти

08:33

В США вирішили заручитися підтримкою Лукашенка у припиненні війни в Україні - ЗМІ

07:54

США атакували ядерні об’єкти Ірану: Трамп зробив заяву та розкрив деталі

06:19

Путін помітно осмілів і захотів більше кровіПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 94

04:35

Чому неправильно казати "китайка" і "корейка": 2 слова означають не те, що всі думаютьВідео

04:07

"Ми знайдемо дрони на кожну ногу окупанта": Зеленський зробив гучну заяву

Реклама
03:41

Зруйновано будинки, є жертва: РФ атакувала "Шахедами" Чернігівщину

03:32

Вдарити ракетою і добити БпЛА: розкрито сценарій нового обстрілу Києва

01:22

Радує і ціна, і якість: експерти назвали ТОП-10 вживаних авто до 5 років

21 червня, субота
23:50

"Мій найдорожчий скарб": Вакарчук вперше публічно показав своїх дітей

23:07

Ніяким мирним посередником Лукашенко не будеПогляд

22:57

Обійняв маму і помер: після повернення з полону помер Сергій ДобровольськийВідео

22:31

Гороскоп на завтра 22 червня: Ракам - приємна новина, Козорогам - неприємності

22:31

"Ніколи не пробачу": Барбара Брильська висловилася про смерть путіністки Тализіної

22:04

Келог у Мінську: кілька слів для розуміння ситуаціїПогляд

21:50

У НАТО підуть на поступки Трампу щодо України: ЗМІ дізналися деталі

20:50

США таємно узгоджували з Росією важливий документ щодо України - Le Monde

19:47

Україну накриють дощі з грозами: які регіони накриє негода

19:34

Куди не можна їхати 22 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

19:24

Трамп зробив різку заяву про оборону НАТО і висунув вимогу

19:11

Лукашенко випустив з тюрми свого ворога після зустрічі з посланцем ТрампаВідео

18:32

Ще один популярний український актор поповнив лави ЗСУ

18:30

Перший король України — не Данило Галицький: історик розкрив маловідомий фактВідео

18:03

Україна запустить виробництво зброї за кордоном: Зеленський зробив заяву

17:58

Скандал навколо віцепрем'єра Чернишова, який "втік": важлива заява Зеленського

17:47

"Важко стояти на ногах": Анна Кошмал розповіла про свій діагноз

Реклама
17:05

"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

17:00

Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України, подробиці

16:02

Літнє сонцестояння як трамплін до нових початків: на які ТОП-3 знаки чекає успіх

15:51

Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

15:46

У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву

15:41

Як стати справжньою леді: 10 уроків елегантності Одрі Хепберн, які працюютьВідео

15:26

Дощі з грозами накриють Україну: які області оминуть опади

15:18

Від Сопливого до Лярви: ТОП-кумедних українських прізвищ, від яких очі на лоба

15:14

Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секретВідео

15:06

РФ намагається наступати на двох напрямках: Зеленський розкрив плани ворога

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти