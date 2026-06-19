Путін знайшов причину для масштабного удару по Україні: який новий план РФ

Москва навмисно поширює неправдиву історію з автобусом, який у Брянській області нібито атакував український БпЛА.

https://glavred.net/war/putin-nashel-povod-dlya-masshtabnogo-udara-po-ukraine-kakoy-novyy-plan-rf-10774061.html Посилання скопійоване

Рф готує нову масштабну атаку / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

РФ готує інформаційне тло для нових ударів по Україні

Заяви РФ про удар по автобусу з дітьми неправдиві

Кремль використовує це для виправдання обстрілів

Країна-агресор Росія вже готує підґрунтя для нових ударів по Україні. У Кремлі навіть знайшли спосіб, щоб виправдати майбутню масштабну атаку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, Москва поширює історію з автобусом, який у Брянській області нібито атакував український БпЛА, щоб виправдати свій наступний масштабний пакет далекобійних ударів проти України.

відео дня

Зазначається, що днями СБУ повідомила про перехоплення офіційних внутрішніх російських звітів, у яких йдеться про те, що Україна не атакувала пасажирський автобус, який перевозив дитячу футбольну команду Білорусі.

"Це спростовує заяви російських та білоруських чиновників про те, що українські війська завдали удару безпілотником по автобусу", - кажуть в ISW.

Кім того, у внутрішніх звітах російської державної установи "Безпечний регіон" дійшли висновку, що жодних українських дронів чи інших об’єктів поблизу району, де було атаковано транспортний засіб, виявлено не було.

"Російські та білоруські чиновники скористалися нібито ударом 17 червня, а самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще й додатково звинуватив Україну у використанні удару для провокації Мінська та втягування у війну", - наголошують аналітики.

В ISW підкреслюють, що російські та білоруські заяви про нібито удар Києва - є результатом аналогічних заяв РФ останніх тижнів, спрямованих на легітимізацію масштабних ударів проти України як відповіді на нібито атаки ЗСУ по цивільному населенню.

РФ може готувати ще один удар протягом червня

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявляв, що Росія, ймовірно, не збирається зменшувати інтенсивність обстрілів України.

На його думку, окупанти можуть готувати нові масовані удари вже найближчим часом.

"Під час минулої атаки, яка відбулася 2 червня, ворог використав меншу кількість ракет, ніж під час другого удару у ніч з 14 на 15 червня. Від початку цього місяця ворог здійснив другу атаку і зберігає потенціал на щонайменше ще один удар протягом червня", - зауважив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що російська окупаційна армія проводить останні приготування до завдання масованого ракетного удару по території України. До удару може бути залучено більшу кількість засобів, ніж зазвичай.

Вранці в п'ятницю, 19 червня, російська окупаційна армія обстріляла Харків КАБами. В результаті влучання пошкоджено близько 40 приватних житлових будинків, складське приміщення.

У ніч на 18 червня окупаційні війська РФ атакували українські міста ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зокрема, вибухи пролунали у Києві та Полтаві.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред