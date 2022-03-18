"Противник не знає, чого чекати": Зеленський про нову тактику проти окупантів РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про нову тактику у війні проти російських окупантів.

Про це він підкреслив він у ході відеозвернення, опублікованого прес-службою глави держави.

Президент звернув увагу на те, що не може розкривати деталі підтримки України західними країнами.

"Зрозумійте: я не можу розкрити вам всі деталі і цього пакету підтримки, і інших. Тому що це наша тактика. Наша оборона. Коли противник не знає, чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх чекає після 24 лютого. Не знали, що у нас є для захисту і як ми готувалися зустрічати удар", - говорить він.

Зеленський пояснив, що окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись раніше, в 14-15 роках, проте з цього часу в Україні багато що змінилося.

"І це дозволяє нам захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Все, що ми зробили через кілька років. Для нашої оборони. Для нашої тактики. Для тактики захисту, яку не час розкривати, поки йде війна.

Як не час розкривати і нашу тактику переговорів. Переговори заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо або в Фейсбуці. Вважаю це вірним", - додав президент.

Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.

Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.