Чому Україні вигідне припинення вогню, а не мирний договір із РФ

Статус договору не має великого значення. Головне для Києва - не взяти на себе політичні зобов'язання.

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Кремль більше зацікавлений в укладенні мирного договору, ніж Україна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, сайт Кремля

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Навіщо Росії потрібен мирний договір

Чому Україні вигідніше укласти перемир'я

Росія більше зацікавлена в укладенні мирного договору з Україною. Києву ж більше вигідна угода про припинення вогню. Про це в інтерв'ю Главреду. сказав глава Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

"Всі ці розмови про мирний договір - це окрема історія. Жоден великий мирний договір не буде гарантією миру. Взагалі жодна домовленість із Росією не буде гарантією стійкого і тривалого миру. Як це не парадоксально, нас більше влаштовує саме домовленість про припинення вогню. Тільки вона може стосуватися безпосередньо припинення бойових дій - як на суші, так і в повітрі та на морі. Це важливо", - сказав політолог.

За його словами, Кремль більше зацікавлений в укладенні мирного договору, оскільки хоче закріпити в ньому політичні поступки України, а саме: відмову від НАТО, нейтральний статус, обмеження для армії, так звану денацифікацію.

"У них довгий список вимог. Він не є офіційним, але вже озвучується. Це те, що вже було озвучено, але можуть з'явитися й нові вимоги. Тому нам не вигідно брати на себе жодні політичні зобов'язання. Звичайно, можна сказати, що перемир'я нестабільне, а мирний договір - це щось більш надійне. Але історія знає безліч випадків, коли мирні договори не рятували від нових конфліктів", - зазначив Фесенко.

Політолог вважає, що статус договору не має великого значення.

"Для нас головне - не взяти на себе політичні зобов'язання. Тільки домовленість про припинення вогню. А далі - стримування Росії від нової агресії за рахунок сильного військового потенціалу", - вважає Фесенко.

Дивіться відео - Інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду про перспективи мирних переговорів:

Завершення війни в Україні - останні новини:

Президент США Дональд Трамп ще не має офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що веде конструктивні розмови і з Україною, і з Росією, і висловив надію, що скоро війна між двома країнами закінчиться.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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