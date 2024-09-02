Після двохтижневої пожежі: в мережі з'явились знімки згорілої нафтобази в РФ

На нафтобазі під Ростовом пожежа тривала 16 днів. Після того, як її погасили, в мережі показали супутникові знімки наслідків.

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Результати пожежі на нафтобазі під Ростовом / колаж: Главред, фото: скриншот з відео, росЗМІ

На нафтобазі у Пролетарську Ростовської області нарешті потушили пожежу, яка тривала понад два тижні. В мережі показали супутникові знімки згорівшої нафтобази. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання порівняло два знімки із супутника. Перший був зроблени ще до 16 серпня, напередодні атаки дронів по нафтобазі. А друге фото 2 вересня, після того, як нарешті вдалось загасити пожежу.

відео дня

На знімках помітно, що внаслідок пожежі вигоріла велика кількість резервуарів із паливом.

Наслідки пожежі на нафтобазі під Ростовом / Фото: Радіо Свобода

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Також місцева влада заявила, що під час ліквідації пожежі постраждало майже 50 рятувальників.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удар по нафтобазі під Ростовом - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня в Ростовській області РФ сталися пожежі після атаки дронів. Безпілотники атакували нафтобазу та комбінат "Атлас" у Кам'янському районі.

Пізніше стало відомо, що на нафтобазі під Ростовом-на-Дону трапилось ще декілька потужних вибухів і пожежу не змогли погасити протягом більш ніж двох тижнів.

Також у ніч на 28 серпня дрони атакували склад боєприпасів у Воронезькій області. В результаті спільної операції ГУР та ССО було уражено нафтобазу "Атлас", яка забезпечує російські війська в Україні.

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