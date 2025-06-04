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Чому Путін саботує угоду з Трампом: Олещук назвав справжнє бажання диктатора

Анна Ярославська
4 червня 2025, 04:15
323
Російський диктатор сподівається отримати перемогу на полі бою.
Чому Путін саботує угоду з Трампом: Олещук назвав справжнє бажання диктатора
Путін вважає, що й далі зможе маніпулювати Трампом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Чого насправді хоче Путін
  • Чому диктатор РФ саботує мирні переговори

Політолог Петро Олещук пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін саботує мирну угоду з президентом США Дональдом Трампом щодо України, хоча насправді цілком міг би подумати про заморожування війни вже зараз.

За словами Олещука, Путін вважає, що й далі зможе маніпулювати главою Білого дому.

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"Путін не хоче жодних угод - він хоче перемоги. Він думає, що зможе маніпулювати Трампом і надалі, і тому Трамп не допомагатиме Україні, а без американської допомоги російські війська переможуть на полі бою", - сказав політолог.

"Навіщо Путіну угода, якщо, як він вважає, він переможе у війні та продиктує умови капітуляції?", - додав Олещук.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп готовий прийняти запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести мирні переговори між лідерами Росії та України. Однак є умова, а саме - за столом переговорів мають сидіти президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до перемовин на найвищому рівні - до особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом.

Тим часом РФ опублікувала текст свого "мирного меморандуму" для припинення вогню. Однією з вимог РФ залишається виведення українських військ із чотирьох українських областей - Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської. Також РФ хоче нейтралітету України, відмови від вступу у військові союзи і заборони на розміщення іноземних формувань на території країни. Детальніше читайте в матеріалі: Величезний перелік умов: з'явився повний текст "мирного меморандуму" РФ.

Також повідомлялося, що США отримали меморандум із пропозиціями про припинення вогню від України. Документ містить 22 вимоги і "вони досить прийнятні".

Крім того, Білий дім готовий обговорювати вимоги Кремля щодо гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу. Наразі, за його словами, питання про вступ України до НАТО не розглядається.

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