США готові обговорювати вимоги РФ щодо НАТО: Келлог розкрив деталі

Питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, оскільки проти цього виступають США і ще чотири країни.

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Кіт Келлог висловився про членство України в НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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Яка позиція США щодо членства України в НАТО

Чи готові Штати дати Путіну гарантії нерозширення Альянсу

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що наразі питання про вступ України до НАТО не розглядається. За його словами, Білий дім готовий обговорювати вимоги Кремля щодо гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу.

В інтерв'ю ABC News Келлог назвав "закономірною" стурбованість Росії розширенням НАТО на Схід. На запитання про те, чи готовий президент США Дональд Трамп пообіцяти главі РФ Путіну, що Альянс не буде розширюватися на Схід, він заявив, що США зараз не розглядають питання про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

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"І ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати вам щонайменше чотири таких країни Альянсу. А для вступу до НАТО необхідна згода всіх 32 країн-членів. Ми чули це (незгоду приймати Україну. - ред) від інших країн. І ми кажемо: добре, комплексно ми можемо зупинити розширення НАТО наближенням до ваших кордонів. Це їхнє питання безпеки. І це рішення президента Трампа", - заявив Келлог.

Келлог додав, що 2 червня в Стамбулі відбудуться переговори щодо України. Як і минулого разу, зустріч відвідають радники з національної безпеки США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії.

Спецпредставник Трампа застеріг українську делегацію від відмови брати участь у переговорах у Стамбулі, оскільки українська сторона досі не отримала російський "меморандум" із пропозиціями про припинення вогню.

​Спецпредставники Трампа Кіт Келлог і Стів Віткофф / Інфографіка: Главред ​

Меморандум про припинення вогню - що відомо

Як писав Главред, 28 травня президент України Зеленський заявив, що світ і Україна вже понад тиждень чекають від Росії так званий меморандум про умови припинення війни. Але Кремль замість конструктивних пропозицій знову висуває старі ультиматуми.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва справді готує проєкт документа з умовами "врегулювання". Його нібито мали передати Україні після проведення обміну полоненими за формулою "1000 на 1000", однак так і не передали.

Пізніше Лавров заявив, що другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною має відбутися 2 червня в Стамбулі. Москва готова представити Києву підготовлений "меморандум" на зустрічі в Туреччині.

Тим часом агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з перебігом переговорів, пише, що Росія висунула низку умов, без яких, на думку Кремля, укладення мирної угоди неможливе. Серед іншого російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії.

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