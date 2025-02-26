Зупинення боїв по лінії зіткнення: Лавров зробив цинічну заяву

РФ проти розміщення європейських миротворчих сил в Україні після припинення вогню.

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Лавров висловився про зупинення бойових дій / колаж: Главред, фото: МЗС РФ, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Коротко:

Лавров виключив можливість зупинення бойових дій по лінії зіткнення

За його словами, на українських територіях нібито дуже багато російських людей

Міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров виключив можливість зупинення бойових дій проти України по лінії зіткнення. Про це пишуть росЗМІ, передає ТСН.

За його словами це суперечить конституції.

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"Дехто каже, от були ідеї, давайте залишимо лінію зіткнення – оце російська, а оце українська. По-перше, такого не буде, у нас є Конституція, заснована на волевиявленні людей", – стверджує Лавров.

Він також зробив пропагандистську заяву, в якій сказав: "Те, що залишиться від України, теж повинно бути звільнено від расистських законів".

Міністр аргументував це тим, що на українських територіях начебто дуже багато російських людей.

Крім того, він додав, що РФ проти розміщення європейських миротворчих сил в Україні після припинення вогню.

"Ми жодних варіантів не можемо розглядати в цій якості. Нас ніхто про це не питає. Підхід цей, який нав'язується європейцями насамперед Францією, а також англійцями націлений на те, щоб цей конфлікт розігрівати і далі і припиняти будь-які спроби заспокоїти його", – заявив Лавров.

Заяви Лаврова про війну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, під час переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність за війну на Україну і Захід.

Він також заявляв, що Москва, мовляв, не збирається віддавати Україні захоплені території.

Крім того, Лавров повторив вимогу Росії, щоб Україна відмовилася від свого права на суверенітет і територіальну цілісність як передумову для початку мирних переговорів.

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Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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