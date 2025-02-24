Лавров "наривається" на гнів США: між Трампом і Путіним ростуть суперечності

Російська влада не до кінця розуміє стратегію Білого дому та підозрює можливі пастки, зазначає Bloomberg.

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Кремль уникає конкретних домовленостей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, прес-служба президента Росії

Про що пише Bloomberg:

РФ сумнівається в намірах США та не поспішає йти на компроміс

Заяви Лаврова та Уіткоффа підкреслюють суперечності

Попри заяви Кремля про готовність до переговорів, Росія може навмисно затягувати процес, що викликає занепокоєння у США. Таке бачення нинішньої ситуації висловлює Bloomberg.

За даними видання, суперечності між сторонами стали ще більш очевидними після різких заяв глави МЗС РФ Сергія Лаврова та спецпосланника президента США по Близькому Сходу Стіва Уіткоффа.

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Під час візиту до Туреччини Лавров заявив, що Росія згодна припинити бойові дії лише після досягнення "стійкого результату, який влаштує Москву". Водночас Уіткофф у коментарі CBS наголосив, що Вашингтон розглядає тимчасове перемир'я як перший крок до врегулювання конфлікту.

Водночас адміністрація Трампа раніше заявляла про намір добитися припинення вогню в Україні до Великодня, однак, за інформацією Bloomberg, у Кремлі ставляться до цієї ініціативи насторожено.

Річ у тім, що російська влада не до кінця розуміє стратегію Білого дому та підозрює можливі пастки. Попри певний оптимізм щодо зміни риторики Вашингтона, ентузіазму це в Москві не викликало, пише видання.

"Ми не бачимо вирішення української кризи", - заявив близький до Кремля політолог Сергій Марков.

Напруга у переговорах проявилася й під час нещодавньої зустрічі делегацій РФ та США в Саудівській Аравії. Американська сторона запропонувала розміщення європейських військ як гарантії безпеки України, проте Кремль категорично виступає проти будь-якої присутності НАТО.

Ці глибокі розбіжності, за даними Bloomberg, зменшують шанси на швидке досягнення компромісу.

Перемовини РФ та США - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися переговори США та РФ. Обговорення тривали близько 4,5 годин і, за даними Москви, пройшли непогано.

Окрім цього, у Путіна розкрили головну мету обговорень зі США в Саудівській Аравії. Як зазначив помічник російського президента Юрій Ушаков, сторони домовлялися, як "починати перемовини щодо України".

Водночас в ISW пояснили, чи готовий Кремль здати назад в переговорах. Аналітики переконані, що наразі Путін намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних і дипломатичних перемог для Росії.

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