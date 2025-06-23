'Карма': Безугла накинулась на Тополю після удару росіян по його домівці

Нардепка заявила, що співак після нібито фейкової служби стикнувся з реаліями війни.

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Нардепка вважає, що військова служба співака була фейком / Колаж: Главред, фото: facebook.com/bezuhlamariana/, скріншот

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Безугла звинуватила Тараса Тополю у фейковій службі

Нардепка знову заговорила про "карму"

Скандальна нардепка Мар'яна Безугла після смертоносного обстрілу Києва 23 червня замість того, щоб розповісти про злочин країни-агресорки Росії, накинулась на українського співака Тараса Тополю.

Тополя у соцмережах повідомив, що під час атаки була пошкоджена його з дружиною квартира, при цьому усі залишилися живі. Безугла ж прокоментувала його допис та заговорила про "карму".

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Пост Безуглої після повідомлення Тополі про знищене житло росіянами / фото: скріншот з t.me/marybezuhla

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне", - написала вона.

Нардепка звинуватила співака в тому, що він нібито проходив фейкову службу і зазначила, що за це його догнала "карма", адже він із сім'єю стикнувся зі справжньою війною.

"Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою", - йдеться у дописі Безуглої.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, як виглядає зруйнована квартира сім'ї Тополі:

Політична діячка також написала, що співчуває усім, але найбільше - загиблим за державність України, зокрема в Бахмуті. За її словами, якби було менше медійних підлиз до докторів філософії й російських м’ясників-професіоналів в генеральських погонах, то загиблих у боях було б менше.

Як постраждала квартира Тополі від російської ракети / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Вкінці Безугла цинічно додала, що добре, що сім'я Тополі вціліла і побажала вціліти усім сім'ям України, а не тільки його на тисячу лайків.

Зазначимо, що сам співак наразі ніяк офіційно не прокоментував скандальну заяву Мар'яни Безуглої.

Тарас Тополя / Інфографіка: Главред

Удар росіян по Києву 23 червня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви, під завалами - люди.

Згодом стало відомо, що країна-агресор Росія вдарила по території України із застосуванням 368 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалось знешкодити 354 повітряні цілі.

Крім цього стало відомо, що український співак Тарас Тополя повідомив, що російська балістика рознесла його з дружиною Оленою Тополею квартиру. Всередині все розбите, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері.

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Хто така Мар'яна Безугла Мар'яна Володимирівна Безугла (нар. 17 травня 1988, Київ) - українська політична діячка, народний депутат України 9-го скликання від 217-го виборчого округу, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відома як учасниця численних політичних скандалів, що викликали в Україні значний суспільний резонанс

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