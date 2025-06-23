Ракета 'прошила' багатоповерхівку аж до підвалу: нові подробиці атаки РФ на Київ

Міноборони РФ цинічно заявило про "успішний" удар по об’єктах ВПК України, попри факт влучання у житлові будинки

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Ракета пробила п'ятиповерхівку наскрізь / Колаж: Главред, фото: Главред

Що відомо:

Унаслідок атаки в Києві загинуло 7 людей, понад 30 — поранені

Російська ракета прицільно влучила у п’ятиповерховий житловий будинок

Тривають пошуково-рятувальні роботи

Росіяни у ніч проти 23 червня масовано атакували Київ, застосувавши безпілотники типу "Шахед" та балістичні ракети. Внаслідок ворожого удару у столиці загинуло сім осіб, ще понад 30 людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники деблокували тіло 7 жертви у Шевченківському районі", - розповів Ткаченко о 12:29.

відео дня

За словами голови МВС, російська ракета цілеспрямовано вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Ракета пробила будівлю аж до підвалу, наразі триває вистановлення її типу.

"Ми деблокуємо зараз 7-ме тіло. Пів години тому, коли підняли одну з плит, ми побачили плями крові, і тому розуміли, що скоріш за все, буде ще одна жертва. Зараз в цьому п'ятиповерховому будинку 7 жертв", - зазначив Клименко.

Міністр також зауважив, що кількість жертв могла бути значно більшою, якби ракета влучила в щільнішу забудову поруч. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці удару РФ.

"Попередньо, балістична ракета пролетіла висотний будинок і попала саме в центр п'ятиповерхівки. Як тільки будуть знайдені уламки цієї ракети, то можна вже буде стверджувати, що це саме була за ракета", - додав Клименко.

Дивіться відео заяви глави МВС із місця російського удару:

Внаслідок ракетного обстрілу у Києві, як повідомив Клименко, поранення отримали 30 осіб. У Київській області постраждали ще 8 людей, серед них — двоє рятувальників. Крім цього, ще одна жертва російської атаки є у Білій Церкві.

Заява Міноборони РФ

Міністерство оборони Росії зробило цинічну заяву про "успішний" ракетний удар по Україні, вихваляючись ураженням "всіх визначених цілей". Офіційний представник відомства країни-агресорки Ігор Конашенков заявив, що російські війська застосували високоточну зброю та БпЛА нібито для ураження підприємств ВПК України, при цьому фактично йдеться про удар по житлових будинках в центрі Києва, що спричинили загибель мирних людей.

Атака РФ по Україні в ніч на 23 червня – останні новини

Як повідомляв Главред, Росія завдала удару по Києву та області, використавши дрони-камікадзе типу "Шахед" і балістичні ракети. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі. На Київщині найбільше постраждали Білоцерківський та Бучанський райони. Під час повторного обстрілу було травмовано двох рятувальників.

Внаслідок ракетного удару по Києву було зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. Під завалами залишаються люди. Найбільші руйнування зафіксовано у Шевченківському районі столиці.

Мешканець частково зруйнованого будинку у Києві Валерій дивом вижив, хоча бетонна плита придавила йому ноги. Він зміг вивільнитися, спустився п’ятим поверхом по громовідводу, рятуючись серед пожеж і вибухів.

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Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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