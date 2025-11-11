Не лише у Покровську: Зеленський сказав, де найскладніша ситуація на фронті

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

Зеленський заслухав доповідь Сирського / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Головне:

Ворог активно штурмує на Покровському напрямку та у Запорізькій області

Трохи легша ситуація у Купʼянську

Основна увага зараз зосереджена на Покровському напрямку та Запорізькій області, де російські окупанти збільшують кількість і масштаби штурмів. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Телеграмі, заслухавши доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку та Запорізькій області ситуація залишається складною, зокрема, через погодні умови, які сприяють атакам.

Попри все, українські бійці продовжують знищувати загарбників.

"Я дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського трохи легша ситуація в Купʼянську.

"Є результати в наших воїнів, і це вже тенденція кількох тижнів", - написав президент.

Крім цього, Зеленський обговорив з головнокомандувачем підготовку дипстрайків – конкретні напрямки та очікувані результати.

"Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається. Дякую за влучність! Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти прорвались у Покровськ. Нині у місті їх вже понад три сотні. Українські сили роблять все можливе, щоб знищити ворога та втримати позиції.

Крім цього, російські окупанти жорстко просунулися на двох напрямках у Запорізькій області. Ворог витісняє українські сили. Наші захисники були змушені покинути позиції одразу біля п'яти населених пунктів.

Раніше засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев повідомив про те, що окупаційні війська країни-агресорки Росії перетнули державний кордон на Харківщині у новому місці - в районі населеного пункту Бологівка.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

