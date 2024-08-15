Не тільки Курщина: Washington Post заявило про бої в інших регіонах РФ

Не дивлячись на те, що РФ не визнає наземних боїв у Бєлгородській області, місцевий губернатор запровадив там надзвичайний стан.

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Бойові дії в РФ ведуться не лише на Курщині / колаж: Главред, фото: УНІАН, 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Українські військові закріпилися на зайнятих позиціях в Курській області, але, за заявами самих бійців ЗСУ, бої точаться і в інших регіонах Росії, наприклад, на Бєлгородщині. Про це повідомляють аналітики видання The Washington Post.

На Сумщині, де лікуються поранені бійці ЗСУ, вони заявили про деталі спецоперації в Росії та розповіли, що бойові дії в РФ ведуться не лише на Курському напрямку. Просто влада Росії не повідомляє про інші наземні операції.

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Аналітики видання заявили, що така ситуація кардинально змінює сприйняття війни та її масштаби на території країни-агресора. Якщо позиція України раніше вважалась складною та програшною, то сьогоднішні успіхи на фронті доводять протилежне.

"На відміну від відносно легкого часу, який був в українських військ у Курську - включно з новинами про полон ще 100 російських солдатів - бої в Бєлгороді були запеклими", - повідомили у The Washington Post.

Деталі журналістам розповів боєць з позивним "Хакер". Він повідомив, що його підрозділ отримав наказ перетнути державний кордон і увійти на територію РФ через населений пункт Колотилівка. За словами військового, тоді він подумав, що це божевільний крок, адже просування передбачалось вдень.

На відміну від швидкого просування через Курськ, війська в Бєлгороді, здавалося, були готові до прибуття ЗСУ. Район був укріплений протитанковими загородженнями "зуби дракона" і сильно замінований, і війська майже одразу зазнали інтенсивної атаки артилерії, безпілотників і авіаударів.

Також "Хакер" повідомив, що вся його група отримала поранення і ситуація була дуже складною, однак повільно, але впевнено ЗСУ просувалися вперед і змогли закріпитися в російських окопах.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бойові дії на території Росії - останні новини

Внаслідок бойових дій на території Росії, росіяни перекинули частину військ із фронту в Україні в Курську область, щоб протистояти ЗСУ в цьому регіоні.

Також раніше стало відомо, що ЗСУ у Курській області змогли взяти в полон близько двох тисяч військовослужбовців РФ, вони поповнять обмінний фонд.

Також стало відомо, що на пропагандистському телебаченні держави-агресорки Росії вже назвали підконтрольні Україні землі в Курській області "втраченими територіями".

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