УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ

Руслана Заклінська
15 серпня 2024, 22:46
198
Українські військові взяли російських солдатів у полон, щоб згодом обміняти їх на своїх громадян, пише The Independent.
Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ
ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів в Курській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Суспільне

Українські захисники під час операції в Курській області взяли у полон близько 2000 російських військових. Вони стануть "розмінною монетою" для повернення українських громадян з російського полону. Про це повідомило британське видання The Independent.

За даними видання, полонених планують використати для обміну на цивільних осіб. Український полковник підтвердив, що кількість полонених російських солдатів становить близько 2000 осіб, однак цю цифру неможливо перевірити незалежно.

"На фотографіях видно, як люди із зав’язаними очима в російській формі сидять на задньому сидінні українських вантажівок, які прямують через кордон", - йдеться у матеріалі про полонених російських військових.

відео дня

Україна продовжує просуватися в Курській області, захоплюючи міста та села. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що операція в Курській області є критично важливою для того, щоб змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Він підкреслив, що це частина "психологічної" стратегії для досягнення перемоги у війні.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області продемонструвала росіянам реалії війни, які їх раніше не зачіпали. Подоляк зауважив, що коли війна заходить на територію Росії, це створює страх і серйозно впливає на психологічний стан російського суспільства, яке раніше мало звертало увагу на події на фронті.

"Повинен бути комплекс, безліч інструментів, щоб змусити Росію припинити цю війну. Одного вторгнення буде недостатньо, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта", - заявив Подоляк.

Що відомо про The Independent

The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

Операція в Курській області - ймовірний обмін полоненими

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив 15 серпня, що за добу українські війська просунулися від 500 м до 1,5 км та продовжують ведення наступальних дій. Загалом на території Курської області ЗСУ просунулися на 35 км і взяли під контроль 82 населених пункти.

Також через інтенсивні бої в Курській області Росія вперше від початку війни запросила в України переговори щодо обміну полоненими. Представники Росії та України вже провели перший етап переговорів щодо обміну полоненими.

Як повідомляв Главред, на засіданні Ставки Стратегії щодо повернення полонених начальник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що в першу чергу будуть повертати бійців з "Азовсталі", важкопоранених, хворих і жінок. Також особливу увагу приділять тим, хто перебуває в полоні довгий час.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ військовополонені обмін полоненими Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ

Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ

22:46 Україна
Розкрито деталі масштабного полону "кадирівців": заява глави СБУ Малюка

Розкрито деталі масштабного полону "кадирівців": заява глави СБУ Малюка

22:41 Війна
РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

21:57 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе 21489

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

У мене немає мами : дочка Кіркорова зробила камінг аут 3252

"У мене немає мами": дочка Кіркорова зробила камінг аут

Мінус 4 аеродрома за ніч: Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ 1758

Мінус 4 аеродрома за ніч: Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ

Немає ні хвороби, ні допомоги ЗСУ: колишній продюсер Олега Винника викрив втікача 1725

Немає ні хвороби, ні допомоги ЗСУ: колишній продюсер Олега Винника викрив втікача

Останні новини

23:41

Не тільки Курщина: Washington Post заявило про бої в інших регіонах РФ

23:33

Путін стурбований через Курщину: в США сказали, чи натиснуть в Кремлі "ядерну кнопку"

22:50

Потужний оберіг від нещастя: що таке четвергова сіль і як її зробити

22:46

Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ

22:41

Розкрито деталі масштабного полону "кадирівців": заява глави СБУ Малюка

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
22:23

"Як швидко ти ростеш": Лілія Ребрик захопила кадрами молодшої доньки на честь свята

22:22

США анонсували нові пакети допомоги: Білий дім говорить про дефіцит БК у ЗСУ

21:57

РФ перекинула частину військ з України на Курщину: у Байдена зробили заяву

21:45

Група посадовців з Міноборони за підтримки окремих нардепів намагаються знищити комунікаційні системи ЗСУ

Реклама
21:39

Бійці "Азовсталі", хворі та поранені: Буданов розповів деталі майбутнього обмінуВідео

21:22

"Територіями доведеться пожертвувати": у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршогоВідео

21:17

У смерті Метью Перрі звинувачують пʼятьох осіб: одну людину заарештували

21:12

Чому деякі краї чипсів зелені: у Мережі здивували серйозною причиною

21:00

Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ

20:23

Потрібно два кроки від Заходу: у США розкрили, як Україні добитися перелому у війні

20:19

"Нейтралізовано дію ворога": комбат назвав найбільший плюс операції ЗСУ на Курщині

19:44

Politico: США можуть передати Україні рідкісні ракети на 400 км: подробиці

19:34

РФ стягує війська до Курська: ЗМІ показали ціле "гніздо" гвинтокрилів

19:30

Церковне свято 16 серпня: що заборонено робити на Третій Спас

19:27

Ціни стрімко падають: в Україні відчутно подешевшав популярний овоч

Реклама
19:10

Напавши на Україну, Путін створив для росіян величезні проблемиПогляд

19:07

Три десятки Leopard, ППО і гаубиці: Німеччина передасть ЗСУ великий пакет допомоги

18:40

Дерев'яний макет: як РФ приховує затоплення підводного човна Ростов-на-Дону

18:21

РФ критично наблизилася до Покровська, залишилось 10 км: в МВА стривожили заявою

17:59

Такими літаками ворог бомбить Україну: у РФ впав бомбардувальник Ту-22М3, деталіВідео

17:51

Детективів НАБУ закликали перевірити схему закупівлі ліків для онкохворих у ДП "Медичні закупівлі"

17:37

Новий український комендант Курської області: що відомо про генерала Москальова

17:34

Україна може використовувати британську зброю в РФ, але є вийняток - Міноборони Британії

17:33

"Ілюхо, тікаємо": Росія накрила ФАБами своїх пропагандистів у ЛьговіВідео

17:01

Кинув всіх вовчиць: продюсер розказав, як Винник тікав з України в багажнику

16:56

Україна примушує Путіна до миру: у Зеленського назвали мету операції на Курщині

16:55

Наступ РФ "видихається": названо головну мету росіян на сході

16:45

З такою швидкістю, як це зробила СБУ, Україна в цій війні обмінний фонд ще не поповнювала - експерт

16:43

Лукашенко хоче, щоб всі сіли за стіл переговорів і закінчили "драчку" в Україні

16:41

Турецький мачо Озчівіт зніметься в російському фільмі

16:36

Зеленський закликав Раду ухвалити важливий пакет законів: що він передбачає

16:32

ЗСУ оточують райцентр Коренево в Курській області: в Bild назвали села, які втратила РФ

16:15

Дали фальшиві гроші: alyona alyona розповіла, як її обдурили волонтери

16:11

"Любить Філліппок таких голубчиків": Кіркоров засвітився в обіймах чоловіка

16:08

Україна проведе евакуацію жителів Курської області: у Кабміні розкрили деталі

Реклама
15:59

"Це божевілля - вони збивають своїх же": розкрито суттєвий недолік літаків РФ

15:39

ЗСУ зачистили Суджу: у Курській області українська армія просунулася вперед

15:36

Церковне свято 15 серпня: що заборонено робити на Успіння Пресвятої Богородиці

15:35

Військова комендатура в Курській області: Сирський сказав, хто її очолить

15:21

Відчай: дружина Віктора Павліка розповіла, що відчувала через діагноз сина

15:18

1+1 media та DOROFEEVA реалізували мрію доньки загиблого героя

15:17

"Українці говорити з ним не будуть": у США заявили про безсилля Путіна на Курщині

15:11

Війська НАТО в Україні: про відправлення своїх солдатів заговорили у Німеччині

14:48

Дуже складно утримати позиції: ЗСУ переміщуються через пожежі на фронті

14:38

Лоліта Мілявська вийшла на сцену без штанів

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти