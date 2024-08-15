Стануть розмінною монетою: на Курщині ЗСУ взяли в полон 2000 солдатів РФ - ЗМІ

Українські військові взяли російських солдатів у полон, щоб згодом обміняти їх на своїх громадян, пише The Independent.

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ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів в Курській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Суспільне

Українські захисники під час операції в Курській області взяли у полон близько 2000 російських військових. Вони стануть "розмінною монетою" для повернення українських громадян з російського полону. Про це повідомило британське видання The Independent.

За даними видання, полонених планують використати для обміну на цивільних осіб. Український полковник підтвердив, що кількість полонених російських солдатів становить близько 2000 осіб, однак цю цифру неможливо перевірити незалежно.

"На фотографіях видно, як люди із зав’язаними очима в російській формі сидять на задньому сидінні українських вантажівок, які прямують через кордон", - йдеться у матеріалі про полонених російських військових. відео дня

Україна продовжує просуватися в Курській області, захоплюючи міста та села. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що операція в Курській області є критично важливою для того, щоб змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Він підкреслив, що це частина "психологічної" стратегії для досягнення перемоги у війні.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області продемонструвала росіянам реалії війни, які їх раніше не зачіпали. Подоляк зауважив, що коли війна заходить на територію Росії, це створює страх і серйозно впливає на психологічний стан російського суспільства, яке раніше мало звертало увагу на події на фронті.

"Повинен бути комплекс, безліч інструментів, щоб змусити Росію припинити цю війну. Одного вторгнення буде недостатньо, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта", - заявив Подоляк.

Що відомо про The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

Операція в Курській області - ймовірний обмін полоненими

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив 15 серпня, що за добу українські війська просунулися від 500 м до 1,5 км та продовжують ведення наступальних дій. Загалом на території Курської області ЗСУ просунулися на 35 км і взяли під контроль 82 населених пункти.

Також через інтенсивні бої в Курській області Росія вперше від початку війни запросила в України переговори щодо обміну полоненими. Представники Росії та України вже провели перший етап переговорів щодо обміну полоненими.

Як повідомляв Главред, на засіданні Ставки Стратегії щодо повернення полонених начальник ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що в першу чергу будуть повертати бійців з "Азовсталі", важкопоранених, хворих і жінок. Також особливу увагу приділять тим, хто перебуває в полоні довгий час.

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