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"Не дозволимо": Росія виставила новий ультиматум Україні щодо переговорів, що відомо

Юрій Берендій
24 червня 2026, 18:42
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Москва відкинула сценарій перемир'я до переговорів і різко розкритикувала ідею європейського контингенту в Україні після війни.
Росія виставила новий ультиматум Україні щодо переговорів - що відомо / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Про що сказав Сергій Лавров:

  • Лавров відкинув припинення вогню вздовж фронту до початку перемовин
  • Міністр заперечив дані про згоду Трампа на далекобійні удари по РФ
  • Москва готова слухати пропозиції лише від "адекватних людей"

Країна-агиресорка Росія заявила про готовність до переговорів щодо війни в Україні, однак вкотре відкинула один із ключових підходів до можливого початку дипломатичного процесу. У Москві наполягають, що не погодяться на припинення вогню вздовж лінії фронту до узгодження умов завершення війни. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час міжнародного науково-експертного форуму "Примаковські читання".

За його словами, Москва готова розглядати пропозиції лише за умови, що вони враховуватимуть її підходи до безпеки та політичного врегулювання.

відео дня

"Ми завжди готові [до переговорів щодо України, - ред.]. Але, повторюю ще раз, коли ми сядемо за стіл переговорів, якщо з того боку будуть якісь розумні ідеї, пропозиції та адекватні люди, ми нікому не будемо вірити на слово", — сказав Лавров.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Окремо міністр зупинився на сценарії, який передбачає тимчасове припинення бойових дій до початку повноцінного діалогу. Саме такий підхід Москва вважає неприйнятним, посилаючись на власну оцінку попередніх раундів переговорів.

"Все одно нам кажуть: "Ось давайте припинення вогню по лінії зіткнення, а потім уже переговори". Ні, ми так уже робили", — додав він..

Він також згадав переговорний процес у Стамбулі навесні 2022 року. За версією російської сторони, після досягнення певних домовленостей подальший розвиток подій не відповідав попереднім домовленостям.

"До переговорів ми готові, звичайно, але не дозволимо, щоб нас обманювали", — сказав українофоб та один із ідеологів війни Лавров.

Під час виступу глава МЗС РФ торкнувся і теми відносин зі Сполученими Штатами. Він повідомив, що Москва очікує додаткових роз'яснень щодо підсумків саміту країн G7 та не отримувала від Вашингтона офіційних сигналів про подальші кроки американської адміністрації.

G-7 / Інфографіка: Главред

"Але нам американці поки що не розповідали, що вони винесли з цього саміту "Сімки", і як вони бачать результат цього саміту, якою буде їхня подальша лінія поведінки. Ось на їхнє прохання обговорюється черговий візит Віткоффа та Кушнера. Звичайно, ми їх вислухаємо", — зазначив Лавров.

Крім того, російський міністр прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито згоду президента США Дональда Трампа на розширення військової підтримки України та посилення тиску на Росію. Він поставив під сумнів достовірність таких повідомлень.

"Президент Трамп дав добро на посилення санкцій проти Росії, на посилення інших форм тиску та на посилення військових дій проти російської території, включаючи удари вглиб. (Про це сказало, - ред.) анонімне джерело. Я не думаю, що це відображає реальність, це скоріше видавати... видавати бажане за дійсність", — сказав Лавров.

Ще однією темою стали ініціативи окремих європейських держав щодо можливого військового контингенту на території України після завершення війни. У Москві такі пропозиції розглядають як довгостроковий фактор безпекового протистояння на континенті.

"Головне (у пропозиції Європи, - ред.) — ввести війська на те, що залишиться від України... Стабілізаційні сили — це суть, ядро тих гарантій, які Європа надасть Україні в плані безпеки. Тобто це на віки вічні нова Берлінська стіна", — заявив Лавров.

Чисельність збройних сил країн Європи, які э членами НАТО / Інфографіка: Главред

Що змусить Путіна піти на переговори - коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив, що одним із чинників, який може спонукати Володимира Путіна до переговорів, є прагнення сформувати для себе вигідний історичний образ.

Він також звернув увагу, що в російському інформаційному просторі неодноразово просували тезу про те, що поразка від України нібито не є справжньою, оскільки українців подають як "таких самих росіян". Подібні наративи поширювали як пропагандисти, так і частина російських еліт.

На думку Чаленка, навіть відмова від вимоги повернення до кордонів 1991 року може бути представлена Кремлем як нібито здобутки на свою користь. Окрім цього, російська влада активно використовує риторику про протистояння "56 країнам", формуючи образ держави, яка начебто змогла вистояти проти об’єднаного Заходу і світу.

"Головне - достукатися до Путіна в тому, що потрібно згортати війну. І щоб це була не просто думка, наприклад, Козака чи ще якогось окремого топ-чиновника, а загальна позиція владної вертикалі", - резюмує він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо переговорів. Він підкреслив, що посилення тиску на Росію може створити умови для переходу до реального дипломатичного врегулювання і змінити баланс на міжнародній арені. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський під час відкриття засідання Контактної групи з оборони заявив про ключові умови для відновлення діалогу. За його словами, участь США у форматі переговорів забезпечить необхідні гарантії і допоможе вирішити питання безпеки для України в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков висловив позицію Кремля щодо майбутніх контактів з Заходом. Пєсков наголосив на своїй оцінці ситуації і вказав, що готовність до серйозних мирних переговорів нібито вимагає від європейських партнерів переосмислення підходів до діалогу, і звернув увагу на роль європейських столиць у цьому процесі.

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Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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