Ми не окуповували ці території - в МВСУ розповіли про комендатуру на Курщині

Україна створила в Курській області військову комендатуру та заявляє, що забезпечила місцевих мешканців всім необхідним.

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Українська військова комендатура в Курській області

У Курській області Україна створила комендатуру та призначила комендантом там генерала Москальова. Також в МВС заявили, що ЗСУ не захоплювали ці території і надають місцевим громадянам всю необхідну допомогу. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"Ми не окуповували ці території, не встановлювали ніякої влади. Там діє військова комендатура, і ті люди, які там позалишалися, отримують від військових гуманітарку і ліки. Це прописано у Женевських конвенціях. Це не бажання показатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна - це відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій", - заявив він.

Також українські військові заявляють, що місцеві мешканці в регіоні забезпечені всім необхідним, адже в Курській області наразі проживає багато людей, яким за 60 років, а ще багато онкохворих та людей із цукровим діабетом.

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"І ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію", – зауважив посадовець.

Клменко заявив, що від військових надходять запити українській владі, а вона вже через поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуаці передає все необхідню цивільним громадянам.

Українська військова комендатура в Курській області 15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населені пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території. В рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій та створення коридорів для евакуації.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Коренівському району на Курщині українські бійці вщент розбили російських морських піхотинців, у них багато 200 і 300.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Курщині ЗСУ вже змогли захопити 1300 квадратних кілометрів території, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські військові експерти заявили, що у разі виходу ЗСУ до річки Сейм, українці зможуть захопити ще 700 кілометрів території неприятеля.

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